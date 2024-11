Calcio. La Virtus Sanremo replica al Borgio Verezzi: "Turn over pesante contro i rossoblu, non abbiamo voluto eccedere con il punteggio..."

La nota della società matuziana dopo il successo per 3-0 contro il Borgio Verezzi.

"Vittoria per la ASD Virtus Sanremo Calcio, nella sesta giornata del campionato di Prima categoria, contro il Borgio Verezzi .

I ragazzi di mister Daniele Capozucca hanno vinto meritatamente, senza eccedere nel punteggio (anche perché fare le goleade o vincere di misura dà sempre e soltanto 3 punti) ma effettuando un turn over pesante e facendo giocare chi non aveva trovato molto spazio fino ad oggi.

La partita si sblocca in chiusura del primo tempo con il calcio di rigore trasformato da John Terry Capuzzi al suo esordio stagionale. Nella ripresa si va in goal ancora due volte con Zeno Zanetti e Matteo Verrando.

In attesa del recupero della partita di Dego (saltata per il nubifragio in val Bormida ). che in caso di vittoria significherebbe la seconda posizione, il cammino dei ragazzi di mister Capozucca non può che definirsi positivo".