Calcio. Riflettori accesi a Millesimo, i giallorossi a caccia del terzo successo interno contro il San Cipriano

Le ultime due gare disputate lontano da casa non sono state foriere di particolari soddisfazioni per il Millesimo.

La sconfitta ocn la Sampierdarenese e il pareggio con il Ventimiglia hanno frenato la corsa iniziale dei giallorossi, attesi questa sera dal recupero con il San Cipriano.

Il team di Macchia in casa non ha ancora sbagliato un colpo e ottenere i tre punti, dopo lo stop nel week end dell'alluvione, permetterebbe ai valbormidesi di rimettere il naso in piena zona playoff.

La partita sarà diretta dal signor Ucci di Genova, affiancato da Doci e Chamchi di Savona.