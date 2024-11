Giudice Sportivo, Prima Categoria. sanzionato il Borgio per un giocatore non tesserato, i provvedimenti nei quattro gironi

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 3/11/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO



gara del 3/11/2024

VIRTUS SANREMO CALCIO2011 - BORGIO VEREZZI

ll G.S.

• Visto il referto arbitrale della gara in questione;

• Atteso che, dal medesimo referto emerge che il calciatore FLORES BARRETO della Società BORGIO VEREZZI, nel corso della gara, Ë stato sanzionato con il provvedimento dell'ammonizione;

• Rilevato, all'atto dell'inserimento del nominativo nel sistema per il conteggio delle ammonizioni e dei provvedimenti disciplinari, del provvedimento suddetto, che il calciatore FLORES BARRETO non risulta essere tesserato; • Visto il combinato disposto dei commi 1 e 6, lett. a) dell'art. 10 del CGS;

• Richiamato l'art. 65, comma 1 lett. d) del CGS;

• Considerato che trattasi di irregolarità rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 66 C.G.S.;

• Atteso che la gara in epigrafe si Ë conclusa con il risultato di 3-0 in favore della società VIRTUS SANREMO CALCIO 2011;

• Considerato che il predetto FLORES BARRETO risulterebbe aver preso parte alle gare: - OSPEDALETTI CALCIO- BORGIO VEREZZI del 13.10.2024 - ALTARESE - BORGIO VEREZZI del 20.10.2024

PQM Dispone:

• di omologare il risultato conseguito sul campo in favore della società VIRTUS SANREMO CALCIO 2011;

• di comminare la squalifica per 2 giornate al calciatore FLORES BARRETO della Società BORGIO VEREZZI, al netto della sanzione comminatagli nella gara in questione, con decorrenza per tutte dalla data del suo eventuale tesseramento;

• di infliggere il provvedimento di inibizione fino al 5 dicembre 2024 a carico del Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società BORGIO VEREZZI, Signor DELFINI GIUSEPPE;

• di comminare l'ammenda di Euro 200,00 alla società BORGIO VEREZZI, a titolo di responsabilità oggettiva;

• di trasmettere gli atti alla Procura Federale per quanto di rispettiva competenza con riferimento alle gare precedentemente disputate dal predetto FLORES BARRETO.

Sono fatti salvi tutti gli altri provvedimenti assunti dal ddg, in occasione della gara in questione.



GARE DEL 2/11/2024

ùPROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



DIRIGENTI AMMONIZIONE (I INFR)

CAMPANELLA CLAUDIO (A.N.P.I. SPORT E.CASASSA)

CANOVI FABRIZIO (BORGORATTI)

SCIUTTO STEFANO (ROSSIGLIONESE)



ALLENATORI SQUALIFICA FINO AL 5/12/2024

SULPIZI FULVIO (SORI) SQUALIFICA



FINO AL 21/11/2024

MOLINARO GIANLUCA (QUILIANO&VALLEGGIA)

SQUALIFICA PER UNA GARA

POGGIO MICHELE (RABONA VIA DELLACCIAIO)

MESSINA GAETANO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)



AMMONIZIONE (II INFR)

FERRARO DAVIDE (SPOTORNESE CALCIO)



AMMONIZIONE (I INFR)

NERVI MAURIZIO (ROSSIGLIONESE)

TABACCO MARCO (SAVIGNONE) -



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

MAGGIOLINI FILIPPO (BARGAGLI SAN SIRO)

A fine gara rivolgeva ripetutamente frasi gravemente irriguardose nei confronti del DDG.

CASALI CHRISTIAN (ROSSIGLIONESE)

Espulso al 23' p.t. per aver rivolto al ddg espressioni irriguardose, alla notifica del provvedimento di espulsione ritardava l'uscita dal tdg nonchè si recava a fine primo tempo e al termine della gara nello spogliatoio del ddg per chiedere spiegazioni e rivolgere espressioni irriguardose. (sanzione attenuata per la tenuità dell'espressioni utilizzate)

PLANDO FRANCESCO (VADINO FOOTBALL CLUB)

Dopo che un suo compagno subiva un fallo, metteva le mani in faccia all'avversario autore del gesto.



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

VINCI SIMONE (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

VIGO NICOLO (RABONA VIA DELLACCIAIO)



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PELLISTRI FEDERICO (BRUGNATO 1955) STEFANZL

ROMAN JAVIER (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MINCOLELLI DAVIDE (CA DE RISSI SG)

CALVI SAMUELE (MASONE)

PESCE STEFANO (PRIARUGGIA G.MORA)

MOLON LORENZO (SAVIGNONE)

SCARPINO PIETRO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

AMMONIZIONE (III INFR)

PRAINO ERRI (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

BACIGALUPO FRANCESCO (F.C.LAVAGNA 2.0)

MENCACCI STEFANO (QUILIANO&VALLEGGIA)

MUSSO FILIPPO (RABONA VIA DELLACCIAIO)

CODDA PAOLO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

MOSCA ALESSANDRO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)



AMMONIZIONE (II INFR)

BONICA LUCA (APPARIZIONE FC)

CASU FEDERICO (ATLETICO CASARZA LIGURE)

MEHMETAJ FABIO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

CILIA MATTEO (BARGAGLI SAN SIRO)

ALLOISIO ANDREA (BORGORATTI)

COLAMOREA MIKI (CA DE RISSI SG)

TRAVERSARO LORENZO (F.C.LAVAGNA 2.0)

LAROSA SAMUELE (OLIMPIC 1971)

LIMONTA NICOLO (OLIMPIC 1971)

MATAROZZO MATTEO (OLIMPIC 1971)

FINOTTI GABRIELE (PRIARUGGIA G.MORA)

PANDIMIGLIO LUCA (PRIARUGGIA G.MORA)

GIORGETTI ALAIN (QUILIANO&VALLEGGIA)

SORBARA MANUEL (ROSSIGLIONESE)

INGENNO DANIELE (SAVIGNONE)

BACHEROTTI TOMMASO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

BERNARDINI LORENZO (SORI)

BARABINO DAVIDE (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)



AMMONIZIONE (I INFR)

TORRES ALVAREZ JEAN MIGUEL (APPARIZIONE FC)

ZANARDI NICOLO (APPARIZIONE FC)

FILIPELLI LUCA (ATLETICO CASARZA LIGURE)

ROLLERI TAMBURINI EMANUELE (ATLETICO CASARZA LIGURE)

VENUTI ANDREA (ATLETICO CASARZA LIGURE)

HAMATI ARTUR (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

PALTRINIERI SIMONE (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

NOVELLI NICOLO (BARGAGLI SAN SIRO)

DI DATO EMANUELE (BORGORATTI)

LORENZINI SEBASTIANO (BRUGNATO 1955)

FERRARI LUCA (CA DE RISSI SG)

REJAIBI SABEUR (MASONE)

VOLPE MICHAEL (MASONE)

GARDANO MAZOUNI LEONARDO (OLIMPIC 1971)

LAMBIASE EMANUELE (PRIARUGGIA G.MORA)

CESTELLI FRANCESCO (QUILIANO&VALLEGGIA)

LESKAJ SUEL (QUILIANO&VALLEGGIA)

MORCHIO ALESSANDRO (QUILIANO&VALLEGGIA)

ORMENISAN DANIEL (QUILIANO&VALLEGGIA)

MBOGE ABDOU AZIZ (RABONA VIA DELLACCIAIO)

SHAHAJ MARTIN (RABONA VIA DELLACCIAIO)

TALLARICO ALESSIO (RABONA VIA DELLACCIAIO)

CUNEO ANDREA (SORI)

MELE ALESSANDRO (SORI) BOEMI

FRANCESCO (SPOTORNESE CALCIO)

PEUTO ROBERTO (SPOTORNESE CALCIO)

DAPRILE FABIO (VADINO FOOTBALL CLUB)

FRISCIONE DAVIDE (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)



GARE DEL 3/11/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



SOCIETA'

AMMENDA Euro 200,00

BORGIO VEREZZI V.D.G.

Euro 50,00 RIOMAIOR 1965 A titolo di responsabilità oggettiva dovuta alla condotta dei propri giocatori i quali a fine gara, festeggiando per il risultato conseguito sul campo, danneggiavano un cestino della spazzatura.



DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE

FINO AL 5/12/2024

RUFOLO LUCA (MAROLACQUASANTA)

A fine gara rivolgeva ai giocatori avversari espressioni ingiuriose provocando l'inizio di una rissa subito fermata dai giocatori di entrambe le società.



INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE

FINO AL 21/11/2024

DELFINI GIUSEPPE (BORGIO VEREZZI)



AMMONIZIONE (I INFR)

GODANI STEFANO (BOLANESE) -

ALLENATORI

AMMONIZIONE (II INFR)

TRIVELLONI PAOLO (BOLANESE)

RAGNI ENRICO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

GIRARDI FRANCESCO (POLIS. PIEVE LIGURE)

AMMONIZIONE (I INFR)

GHIGLIAZZA FABIO (ANDORA 1966)

FIORI MARCO (MALLARE)

FIORITO CRISTIAN (RIESE) -

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

DEGANO ANDREA (BOLANESE) Al 45+3 st, a seguito di una decisione arbitrale, rivolgeva al ddg un'espressione gravemente irriguardosa. -

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

CHIAPPUCCI ANDREA (CASTELNOVESE)

Al 45+2 st, a palla lontana, colpiva con la mano il volto di un giocatore avversario senza provocare conseguenze lesive. BILONI ELIA (RIOMAIOR 1965) Al 45+2 st, a palla lontana, colpiva con la mano l'occhio di un giocatore avversario senza provocare conseguenze lesive. -

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MANGINI LORENZO (CASARZA LIGURE)

GILLARDO RODERIC (CENGIO)

NEGRO MANUELE (CENGIO)

LO SICCO ANDREA (ONEGLIA CALCIO)

FIGLIUZZI ANTHONY (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)

IACOVETTA ALESSANDRO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

VATTUONE ROBERTO (COGORNESE)

A fine gara, rivolgeva ad un avversario espressioni ingiuriose e teneva una condotta aggressiva nei confronti di quest'ultimo, venendo separata dai compagni di squadra.

CHIAPPINI FABIO (MAROLACQUASANTA)

A fine gara, rivolgeva ad un avversario espressioni ingiuriose e teneva una condotta aggressiva nei confronti di quest'ultimo, venendo separata dai compagni di squadra.



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

LAPPERIER FILIPPO (BOLANESE)

QUARTIERI TOMMASO (BORGHETTO 1968)

MONTICONE ANDREA (CASARZA LIGURE)

JABRAOUI OSSAMA (CASTELNOVESE)

LORENZINI EDOARDO (COLLI 2024)

TIOLI ANDREA (COLLI 2024)

PISCITELLI FILIPPO (MULTEDO 1930)

ARCIDIACONO ALESSIO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)



AMMONIZIONE (III INFR)

COLAVITO SIMONE (ANDORA 1966)

REVERBERI DAVIDE (ATLETICO QUARTO

TACCHINI LEONARDO (BOLANESE)

AMENDOLA TOMMASO (BORGHETTO 1968)

BARONE DANIELE (BORGHETTO 1968)

ROSSI CESARE SEBASTIA (CADIMARE CALCIO)

LAERA FABIO (GOLFO DIANESE 1923)

PARDI ALBERTO (IRON FOX AMEGLIESE)

VALLARINO MORENO (LETIMBRO 1945)

RIVANERA FRANCESCO (OLD BOYS RENSEN)

ALBERTI MATTEO (ONEGLIA CALCIO)

MANZO MARCO (ROMITO MAGRA 1922)

FEJZILLARI XHONI (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

COLOMBO EMANUELE (SAVONA F.B.C. 1907)

VALLARINO JACOPO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)

AMMONIZIONE (II INFR)

BIAGIONI LUCA (BOLANESE)

METANI FLORIAN (BORGHETTO 1968)

CANI ALEKSANDRO (BORGO INCROCIATI)

GIACOPETTI DAVIDE (BORGO INCROCIATI)

STEFANATI TOMMASO (BORGO INCROCIATI)

MEAZZI LEONARDO (CAMPESE F.B.C.)

GIOVINAZZO ROCCO (CAMPOROSSO)

GRANDI SIMONE (CAMPOROSSO)

BASTONI FABIO (CENGIO)

MOLINELLI MATTIA (COGORNESE)

KADRIJA HEROLIND (MALLARE)

QUATTROMANI FABIO (MAROLACQUASANTA)

DONATO ALESSANDRO (MULTEDO 1930)

SCHIEVENIN FABRIZIO (ONEGLIA CALCIO)

BARBIERI ALESSANDRO (PEGLI LIDO FBC)

NDAO CHEIKH AHMED TI (PEGLI LIDO FBC)

SANVITO EDOARDO (POLIS. PIEVE LIGURE)

SCAPPAZZONI LORENZO (RICCO LE RONDINI)

MILONE GIANLUCA (RIOMAIOR 1965)

GIGLIO MICHELANGELO (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

GABRIELE SIMONE (SANTERENZINA)

APICELLA NICOLO (SAVONA F.B.C. 1907)

ABDELFATTAH RAMY SALAH A. (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)

PASQUINO SIMONE (SPERANZA 1912 F.C.)

ACCA MATTIA (VADESE CALCIO 2018)

DONDERO MATTEO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

VALENZISE TOMMASO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011) -

AMMONIZIONE (I INFR)

CROVELLA LUCA (ALTARESE)

FRANCERI MATTEO (ALTARESE)

GAGLIARDI ALESSIO (ALTARESE)

SCARAMOZZINO ANDREA L. (ALTARESE)

MORABITO LUCA (ANDORA 1966)

POLLIO TIZIANO (ANDORA 1966)

ROSSI FABIO MARIA (ANDORA 1966)

BILLI MICHAEL (BOLANESE)

CIVININI LEONARDO (BOLANESE)

TORRISI LEONARDO (BOLZANETESE VIRTUS)

HUSHI JONATAN (BORGIO VEREZZI)

HUSHI RONALDO (BORGIO VEREZZI)

SANTORO UMBERTO (BORGIO VEREZZI)

GAMALERO FILIPPO (BORGO INCROCIATI)

ROMEI ALESSIO (BORGO INCROCIATI)

ARDINGHI GIOVANNI (CAMPESE F.B.C.)

MARCHELLI DIEGO (CAMPESE F.B.C.)

COPELLO MANUEL (CASARZA LIGURE)

DI STASIO PIETRO (CASARZA LIGURE)

ZOLLA RICCARDO (CASARZA LIGURE)

ROSSI DAVIDE (CASTELNOVESE)

RUBERTO COSIMO (CASTELNOVESE)

BIANCARDI DAVIDE (COGORNESE)

DE SCALZO MICHELE (COGORNESE)

LORENZINI NICOLA (COLLI 2024)

PAGANINI EDOARDO (COLLI 2024)

MARINI GIACOMO (DEGO CALCIO)

FACCHINETTI FILIPPO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

OBINO LUCA (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

DEDJA ARIGO (IMPERIESE CALCIO)

MORINA ALBERT (IRON FOX AMEGLIESE)

AVALLI ALBERTO (LETIMBRO 1945)

SIRI ROBIN (LETIMBRO 1945)

GROSSO GIULIO (MALLARE)

DELLA ROSSA ANDREA (MULTEDO 1930)

OGGIANU CARNIGLIA ALESSANDRO (MULTEDO 1930)

PARODI ANDREA (MULTEDO 1930)

ZANCHI ANDREA (ONEGLIA CALCIO)

BAZZOLI LORENZO (OSPEDALETTI CALCIO)

CIANCI ANDREA (OSPEDALETTI CALCIO)

SAIH MOUNIR (OSPEDALETTI CALCIO)

SCHILLACI MATTIA (OSPEDALETTI CALCIO)

PANAIT ROBERTO STEFANO (PEGLI LIDO FBC)

MAGHAMIFAR SHARUZ (POLIS. PIEVE LIGURE)

PALMA FABRIZIO (RICCO LE RONDINI)

SASSARINI SIMONE (ROMITO MAGRA 1922)

ORRU THOMAS (S.FILIPPONERIYEPP ALBENGA)

MOSCATELLI MICHELE (SANTERENZINA)

FRUMENTO MATTIA (SPERANZA 1912 F.C.)

COZZA STEFANO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

FONTANA GIOVANNI (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)