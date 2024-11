Kick Boxing Savate Savona. Chiara Vincis punta il titolo europeo, domani la sfida decisiva in Francia

La savonesissima Chiara Vincis, atleta di punta della ASD Kick Boxing Savate Savona e componente della nazionale italiana Federkombat, è pronta a scrivere un altro capitolo della sua carriera sportiva. Domenica 10 novembre, infatti, la giovane atleta affronterà la francese Pech Morgane nella finale del Campionato Europeo ufficiale della Federazione Internazionale di Savate, che si terrà a Longwy, in Francia. Un match cruciale per Chiara, che nella categoria -60 kg avrà la possibilità di diventare campionessa europea in carica, se riuscirà a prevalere sulla sua avversaria.

In questo importante appuntamento, Chiara sarà accompagnata dal suo allenatore, Andrea Scaramozzino, che non nasconde la propria soddisfazione per i progressi della sua atleta. "Chiara ha lavorato duramente per arrivare fin qui – commenta il coach – e sono certo che darà il massimo per portare a casa questo prestigioso titolo".

Contemporaneamente, un’altra parte del Team Scaramozzino sarà impegnata in un evento a Genova. Nel pomeriggio, tre giovani promesse della Kick Boxing Savate Savona, allievi del corso bimbi diretto proprio da Chiara Vincis, scenderanno sul ring per dare il via a un'intensa giornata di combattimenti. In seguito, altri talenti del team, tra cui Alessandro Bavazzano, Federico Salaris e Albi Kaci, saranno protagonisti in tre match di K1 light, con l’accompagnamento di Simone Micheli. La serata, inoltre, prevede anche un match PRO di K1, dove Ismail El Misbahi, un altro atleta di punta del Team Scaramozzino, affronterà Lorenzo Sterza, un bresciano di spicco nel panorama della disciplina.

Ma non è tutto: a fine mese, il 30 novembre, Chiara Vincis tornerà sul ring per un altro grande appuntamento. A La Motte Servolex, in Francia, l'atleta savonese combatterà per la cintura Europea nella disciplina della Savate Pro, una versione della Savate che prevede l'uso delle scarpe, i calci, la boxe e anche i colpi con la tibia. L'avversaria sarà la francese Samira Bounhar, un nome noto nella scena internazionale, ma Chiara è pronta a lanciarsi in questa nuova sfida.

"Questo è solo l'inizio di una stagione molto intensa e promettente per il nostro team", afferma Andrea Scaramozzino, che si dice orgoglioso di portare i colori della città di Savona nei più prestigiosi eventi sportivi internazionali. "Ogni atleta del nostro team sta lavorando duramente, e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Siamo una squadra che crede nel valore del lavoro di gruppo e nell'importanza di ogni singolo atleta."