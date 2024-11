Calcio, Prima Categoria B. Sabato con quattro match, per il Savona non c'è margine di errore

Per comprendere il momento di difficoltà del Savona Fbc a volta basta leggere i tabellini e vedere di fronte a quali club i biancoblu hanno dovuto cedere il passo.

L'assuefazione alla sconfitta contro società di un rango diverso rispetto agli Striscioni rischia però non solo di porre in imbarazzo l'intero ambiente, ma anche di compromettere la corsa alla Promozione.

Il primo posto deve rimanere il traguardo da tagliare, non solo per la storia, ma anche per il minor numero di promozioni che i playoff potrebbero generare nel caso di retrocessione dalla Serie D dei club liguri.

Un po' per orgoglio, un po' per necessità di classifica, la squadra di mister Cola non può quindi che ottenere l'intero bottino in palio oggi pomeriggio in casa della Rossiglionese, a una settimana dal clamoroso scivolone interno contro l'Old Boys Rensen.

Nel pomeriggio saranno altri tre gli incontri in calendario: Bolzanetese - Pegli Lido, Multedo - Sciarbo & Cogo e Old Boys Rensen - Olimpic.