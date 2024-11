Calcio, Prima Categoria B. Tre match pomeridiani, cinque le savonesi in campo

Con l’anticipo mattutino tra Vecchiaudace e Masone in pieno svolgimento, saranno soltanto tre le gare calendarizzate nel pomeriggio.

Ben cinque saranno però le formazioni del comprensorio savonese in campo.

Lo Speranza davanti alla Campese avrà l’opportunità di dimostrare il proprio potenziale, dopo le ambizioni d’alta classifica palesate nel corso dell’estate.

Match intrigante al Chittolina, con Vadese e Spotornese in ottima forma dopo i recenti risultati. Discorso diverso per Quiliano & Valleggia e Letimbro: per le squadre di Molinaro e Roso vincere rappresenterebbe la miglior medicina.