Pallanuoto, Champions League: R.N. Savona ospite del C.N. Sabadell, gli aggiornamenti in tempo reale

C.N. SABADELL - BPER RARI NANTES SAVONA 8-10

7.27 Terzo fallo di Renzuto Iodice, finisce qui la sua partita.

7.41 Fallo in attacco di Barroso Macarro, palla alla Rari.

8.00 Inizia l'ultima e decisiva frazione di gioco, attacca Sabadell.

Quarto tempo

0.00 Para Lorrio sulla botta da lontano di Patchaliev, si chiude anche il terzo tempo.

0.20 Ancora bene la Rari in difesa e ultima chanche della frazione per i ragazzi di Angelini.

0.36 Rete di Figlioli! Con l'uomo in più, un gol preziosissimo per i biancorossi.

0.55 Anticipo difensivo della Rari che mantiene il vantaggio. Nel frattempo è finita anche la partita di Occhione per limite di falli.

1.24 Lorrio repinge la botta di Merkulov, Sabadell riparte a caccia del pareggio.

1.53 Sabadell insiste e va a segno, nulla da fare per Nicosia sulla conclusione di Averka. Nella Rari era fuori Figlioli.

2.09 Rigore per Sabadell e finisce la partita di Rocchi, autore del terzo fallo. Ci pensa ancora una volta Nicosia che ipnotizza Barroso Macarro.

2.27 Patchaliev spara alto, stavolta la superiorità numerica della Rari non si concretizza.

2.54 Fuori Merkulov per fallo, Sabadell ne approfitta e colpisce con Brant Bowen.

3.35 Occhione! Ritrova il gol la Rari e lo fa con una grande azione manovrata che con l'uomo in più non si fa trovare impreparata. Assist di Damonte e rete dell'ex Palermo.

4.13 Sabadell concretizza la superiorità numerica e si riporta a -2, rete di Corres Hernandez.

4.31 Fallo di Bruni che va nel pozzetto, time out Sabadell.

5.00 Due occasioni non concretizzate per parte, entrambe con falli in attacco. Poi al tiro ci va Merkulov che non trova la porta.

5.44 Sabadell non vuole mollare, Bonet Saez a segno.

6.23 Ancora Pietro Figlioli! La Rari vola a Sabadell, è la rete del +4!

6.41 E tutto diventa più facile con un grande Nicosia, altra paratona del numero uno della Rari che disinnesca il tiro di Barroso Macarro.

6.58 Figlioli! Bordata spaventosa che si insacca all'incrocio dei pali, grandissimo gol della Rari ancora in superiorità numerica!

7.29 Difende benissimo la compagine savonese, Sabadell che non trova la porta.

8.00 Si apre la seconda parte di gara, Sabadell riprende attaccando.

Terzo tempo

0.00 Fallo in attacco di Bruni e conclusione da lontanissimo di Schutze che non impensierisce Nicosia, si va così all'intervallo lungo. In casa Savona, dopo Cora e Rocchi, anche Occhione ha raggiunto i due falli. Al momento per Sabadell nessuno ha fatto accendere la seconda luce accanto al proprio nome sul tabellone a bordo vasca.

0.19 Gol dei padroni di casa, a firmarlo è Barroso Macarro con l'uomo in più.

0.27 Nicosia va altissimo e dice no a Bonet Saez, ma la squadra di Colet attaccherà ancora.

1.01 L'affondo savonese con Damonte stavolta non trova il bersaglio, Sabadell riparte.

1.20 Time out chiamato da Savona, che ripartirà con la superiorità numerica.

2.14 Ancora un rigore per la Rari, a causarlo Renzuto Iodice! Stavolta è Merkulov a trasformare, Rari a +3!

3.06 Rigore per la Rari! Fallo di Bustos Sanchez, Figlioli non sbaglia! Nuovo +2 dei savonesi.

3.19 Gol del Sabadell! Rete di Averka, poco prima era arrivato un altro grande intervento di Nicosia.

4.03 Botta di Rizzo, para ancora Lorrio!

4.35 Traversa dei catalani (di Renzuto Iodice) con l'uomo in più, nel Savona era stato momentaneamente fermato Occhione.

5.10 Luca Damonte! Savona colpisce in superiorità numerica, fuori Perez Rodriguez e il numero 3 biancorosso è implacabile.

5.52 La Rari recupera e si lancia in controfuga, Patchaliev a tu per tu con il numero 1 di casa viene però fermato da un grande intervento del portiere.

6.25 Secondo fallo per Rocchi, attacco Sabadell con l'uomo in più.

6.40 Bene anche il portiere di casa, attacco savonese stoppato nonostante l'uomo in più.

7.26 Rari che si difende alla grande, Nicosia para e si riparte.

8.00 Si riparte a Sabadell, pallone in possesso dei locali.

Secondo tempo

0.00 Si chiude il primo tempo: Rari avanti 3-2 in una partita che si preannuncia equilibratissima. Da segnalare i due falli che gravano già su Cora, il giovane biancorosso è in formazione al posto di Erdelyi.

0.04 Gol dei padroni di casa, Barroso Macarro dai 6 metri trova il bersaglio.

0.20 Gran parata di Lorrio su Merkulov, ripartenza Sabadell.

1.35 Rigore per Sabadell, fallo di Rocchi. Ammonito Angelini. Al tiro Brant Bowen, ma para Nicosia!

1.59 Pietro Figlioli! Terzo gol del Savona, dopo l'assist arriva anche la rete per il numero 4 di Angelini.

2.15 Bustos Sanchez prova a rimettere in parità il punteggio, Nicosia con la manona sinistra dice no!

2.51 La Rari si riporta avanti! Con l'uomo in più, rete di Damonte su assist di Figlioli.

3.36 Pareggio del Sabadell in superiorità numerica (Angelini furioso con la direzione di gara) in gol Averka.

4.00 Conclusione dei locali, Nicosia devia lateralmente. Continua a premere la squadra di Colet.

4.23 Occasione Savona con Patchaliev, pallone fuori.

4.47 Sabadell tenta la via del gol, ma Nicosia respinge ancora. Grande avvio di gara del numero 1 biancorosso.

5.38 Ripartenza savonese, ci prova Guidi ma il portiere di casa fa buona guardia.

6.19 Nicosia sventa un tentativo avversario, Sabadell che però mantiene il possesso della sfera.

7.19 La Rari recupera subito il pallone e al primo affondo passa in vantaggio con Occhione!

8.00 Inizia la sfida della Can Llong: Rari in calottina blu, il primo pallone è dei padroni di casa.

Primo tempo

Il cammino europeo della Rari Nantes Savona incrocia un primo vero bivio che potrebbe segnarne in maniera importante il futuro in Champions League. La squadra di Alberto Angelini affronta in trasferta i catalani del C.N. Sabadell nell’incontro di ritorno valevole per la quarta giornata del Gruppo D della fase a gironi della massima competizione europea per club.

In testa al proprio raggruppamento con 6 punti, frutto dei successi in casa di Primorac Kotor e Olympiacos, i biancorossi sfidano una compagine che nella gara d'esordio del torneo fu capace di imporsi alla "Zanelli" (10-12). Una sfida che può dunque essere decisiva in ottica qualificazione: vincere alla Can Llong di Sabadell significherebbe infatti ipotecare uno dei primi due posti valevoli per l'accesso alla fase successiva.

Andiamo a conoscere gli schieramenti delle due squadre.

C.N. SABADELL: Lorrio Bejar, Brant Bowen, Asensio Surribas, Schutze, Bonet Saez, Valera Calatrava, Barroso Macarro, Renzuto Iodice, Averka, Perez Rodriguez, Corres Hernandez, Bustos Sanchez, Teclas Guillena.

Allenatore: Quim Colet.

BPER R.N. SAVONA: Nicosia, Rocchi, Damonte, Figlioli, Occhione, Rizzo, Merkulov, Bruni, Gullotta, Guidi, Patchaliev, Cora, Da Rold.

Allenatore: Alberto Angelini.

L'incontro sarà diretto dagli arbitri Andrej Franulovic (Croazia) e Ivan Rakovic (Serbia). Il Delegato Len sarà Alexander Bitadze (Georgia).