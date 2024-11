Pallanuoto, l'EuroRari vuole continuare a stupire in Champions League: alle 18.15 la rivincita con il C.N. Sabadell

Il cammino europeo della Rari Nantes Savona affronta oggi un primo vero bivio che potrebbe segnarne in maniera importante il futuro in Champions League. Alle 18.15 la squadra di Alberto Angelini affronta in trasferta i catalani del C.N. Sabadell nell’incontro di ritorno valevole per la quarta giornata del Gruppo D della fase a gironi della massima competizione europea per club.

In testa al proprio raggruppamento con 6 punti, frutto dei successi in casa di Primorac Kotor e Olympiacos, i biancorossi sfidano una compagine che nella gara d'esordio del torneo fu capace di imporsi alla "Zanelli" (10-12). Una partita che in casa Rari non è stata dimenticata: "Ci hanno battuto a Savona e questo ci ha dato fastidio - ha spiegato alla vigilia del match Lorenzo Bruni, centroboa biancorosso - Sembrano mesi perché nel frattempo abbiamo giocato tante partite tra campionato e Champions, ma è successo poche settimane fa".

Una sfida quella odierna che può essere decisiva in ottica qualificazione, vincere a Sabadell significherebbe infatti ipotecare uno dei primi due posti valevoli per l'accesso alla fase successiva: "Cercheremo di imporre il nostro ritmo - ha continuato il pallanuotista della Rari e della Nazionale italiana - dopodiché quello che verrà lo prenderemo: come vuole Alberto (Angelini ndr) cerchiamo di non guardare il singolo risultato, ma di crescere come gruppo".



Quel che è certo, è che il team savonese arriva da un buon momento e rispetto alla gara d'andata con certezze differenti: "Questo è un gruppo nuovo - ha spiegato ancora Bruni - quando è così trovare gli automatismi non è facile". A tal proposito giocare diverse partite sebbene in poco tempo ha sicuramente aiutato. Inoltre, vittorie come quella contro una delle grandi favorite per la Champions League non possono che accelerare il processo di amalgama.

"Se quella vittoria ha cambiato la percezione della Rari agli occhi degli altri? Probabilmente sì, poche squadre vanno a vincere ad Atene - ha osservato infine il numero 8 biancorosso - E questo è quello che vogliamo: vogliamo portare in alto la Rari, ci sono stati sforzi della società, vogliamo ripagarli. Vincendo partite come quella con l'Olympiacos cresce la nostra consapevolezza, ma anche il rispetto da parte delle altre squadre".

C.N. Sabadell - Rari Nantes Savona sarà diretto dagli arbitri Andrej Franulovic (Croazia) e Ivan Rakovic (Serbia). Il Delegato Len sarà Alexander Bitadze (Georgia). Svsport seguirà da vicino il match della Club Natació Sabadell Can Llong con la web cronaca in diretta a partire dalle 18.10.