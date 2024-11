Calcio. El Shaarawy tocca quota 116 ma la sua doppietta non basta a tamponare la crisi Roma

E' tornato a segnare una doppietta in Serie A a quasi sei anni precisi dall'ultima volta Stephan El Shaarawy. Eppure, quella contro il Bologna, non ha avuto il sapore di quella messa a segno allora.

Era l'11 novembre del 2018, quel giorno all'Olimpico per lui, cresciuto nel settore giovanile del Genoa dopo il Legino, era quasi un derby. I suoi due gol contribuirono in maniera decisiva a mettere ko la Sampdoria per 4-1. Stavolta, nonostante l'impatto sul match, la sua Roma ha dovuto soccombere ancora una volta scavando una crisi che ha portato anche all'esonero di Ivan Juric.

Eppure, a livello personale, la doppietta lo avvicina ad una riguardevole quota di gol messi a segno. Sono infatti ora 116 le marcature del "Faraone" tra club professionistici e le due principali nazionali italiane (Prima Squadra e Under 21).