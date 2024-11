Si è tolto un bel peso il Finale con l'8-1 messo a segno contro il Ventimiglia.

Non tanto per il risultato largo in sè, certo i tre punti fanno comodissimo per la classifica, ma soprattutto per aver interrotto la striscia di sconfitte consecutive.

Un sorriso abbinato al lavoro e alle soddisfazioni che, sottolinea Gabriele Brollo, la squadra di Brignoli merita di ottenere.