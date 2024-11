"Aperitivo rossoblù" per il Genoa Club Laigueglia: stasera ospite d'onore il bomber Marco Carparelli

Una serata all'insegna della comune passione per i colori rossoblù.

A organizzarla è il Genoa Club Laigueglia che questa sera, giovedì 14 novembre, organizza l’Aperitivo Rossoblù, che si terrà presso “Al Convivio” alle ore 18:30.

L’incontro sarà l’occasione per passare una serata in compagnia, dove il comun denominatore sarà l'amore per il Genoa con l'opportunità di incontrare una figura molto amata dai tifosi, Marco Carparelli.

Il celebre bomber ex genoano, con un grande cuore rossoblù, sarà l'ospite d'onore della serata, portando la sua testimonianza e la sua esperienza da ex giocatore del club più antico d'Italia.

L'evento è aperto a tutti.