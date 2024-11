Calcio. Continua il periodo no del Legino, mister Tobia: "Dobbiamo ritrovare compattezza"

Non può dirsi certo risolto il periodo di difficoltà che sta attraversando il Legino nelle ultime giornate dopo il buon avvio. Eppure il 2-2 nel recupero infrasettimanale col New Bragno per i suoi interrompe un'emorragia di risultati che durava da quattro sfide.

Tra le criticità del momento, con qualche infortunio di troppo in rosa concentratosi particolarmente a centrocampo, il tecnico verdeblu non ha ancora visto nella sua squadra quella solidità da sempre caratteristica dei savonesi. E nonostante non manchino prestazioni di alcuni singoli davvero encomiabili.

Ritrovare compattezza e concentrarsi su ciò che c'è di buono, stringendo i denti in alcune situazioni. Questa la ricetta di Fabio Tobia quindi per il suo Legino, che domenica si troverà già nuovamente davanti a una sfida complicata come quella sul campo del Ventimiglia, tabù per lo stesse tecnico ma al contempo match che offre una nuova chance importante per rilanciarsi alla sua truppa.

"Non sono negativo, sono convinto che possiamo raggiungere obiettivi importanti" ha detto il mister.