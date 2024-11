Calcio, New Bragno. Bicchiere mezzo vuoto per mister Ferraro dal recupero: "Buttati due punti. La squadra è in salute"

C'è rammarico nel post partita di mister Flavio Ferraro e del suo New Bragno, dopo il 2-2 ottenuto al "Ruffinengo" contro il Legino.

Un pari agguantato recuperando la rimonta a inizio ripresa da parte dei padroni di casa in un match molto equilibrato dove, per buoni tratti di partita, sono stati proprio i valbormidesi a mettere in campo le giocate migliori, specialmente nell'attaccare l'avversario.

Rimpianti che, per il navigato mister, si aggiungono a quelli del turno precedente contro la Sampierdarenese, nonostante i suoi ragazzi abbiano messo in campo prestazioni di spessore in entrambi gli appuntamenti di questa settimana.

Settimana intensa di sfide in attesa di chiudere il piccolo ciclo di tre sfide col Finale nel prossimo weekend e, soprattutto, di poter lavorare nella normalità degli appuntamenti settimanali.