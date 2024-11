Giudice Sportivo, Eccellenza. Cinque giornate per Fenati, il Loano perde Leo per quattro turni

Provvedimenti Disciplinari – Campionato Eccellenza del 10/11/2024 e 12/11/2024

Gare del 10/11/2024



Allenatori:

Squalifica fino al 12/12/2024 : Alessi Diego (Campomorone Sant Olcese) – Espressioni irriguardose rivolte al direttore di gara a fine partita.

:

Ammonizione (II infr):

Amirante Salvatore (Angelo Baiardo)

(Serra Ricco 1971) Fiuzzi Luca (Taggia)

Ammonizione (I Infr)

Corradi Alberto (Arenzano Football Club)

Calciatori Espulsi:

Squalifica per 5 gare effettive:

Fenati Giovanni (Golfoparadisoproreccoc.A.) – Ammonito al 33' pt, per fallo di gioco, alla notifica del provvedimento tirava un pugno a terra e calciava il pallone che involontariamente compila il ddg alla tibia, senza provocare conseguenze lesive; quindi alla notifica del provvedimento di espulsione si avvicinava faccia a faccia nei confronti del ddg tenendo una condotta minacciosa

Squalifica per 4 gare effettive:

Leo Omar (San Francesco Loano) – Ammonito al 28' st per fallo di gioco, alla notifica del provvedimento rivolgeva al ddg un'espressione ingiuriosa e una irriguardosa.

Squalifica per 1 gara effettiva:

Damonte Lorenzo (Arenzano Football Club)

Calciatori non espulsi:

Squalifica per 1 gara effettiva per recidività in ammonizione (V infr):

Basso Thomas (San Francesco Loano)

Ammonizione con diffida (IV infr):

Damonte Lorenzo (Arenzano Football Club)

Ammonizione (VI infr):

Gatto Pierluigi (Angelo Baiardo)

Ammonizione (III infr):

Revello Alessandro (Golfoparadisoproreccoc.A.)

Ammonizione (II infr):

Gueye Ibrahima (Angelo Baiardo)

Ammonizione (I infr):

Rezi Ermir (Arenzano Football Club)

(Serra Ricco 1971) Marchini Andrea (Voltrese Vultur SSDARL)



Gare del 12/11/2024

Calciatori non espulsi:

Ammonizione con diffida (IV infr):

Lobascio Giuliano (Praese 1945)

Ammonizione (III infr):

Linale Daniele (Rivisamba H.C.A.)

Ammonizione (II infr):

Chiriaco Mattia (Praese 1945)

Ammonizione (I infr):