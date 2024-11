Giudice Sportivo, Promozione: società multate e squalifiche pesanti nell'ultimo report

Provvedimenti Disciplinari – Campionato Promozione

Gare del 6/11/2024



Calciatori Espulsi:

Squalifica per due gare effettive : Bogarin Martinez Ivan Nicolas (Millesimo Calcio)

Calciatori Non Espulsi:

Ammonizione (III infr) : Ndiaye Mohamet Auro La (Millesimo Calcio) Piana Matteo (Millesimo Calcio) Sata Gabriel (Millesimo Calcio)



Gare del 9/11/2024

Società:

Amnenda : Euro 250,00 : Albissole 1909 – Per l'esplosione da parte dei propri tifosi di 7 bombe carta sulle tribune.

Calciatori Non Espulsi:

Ammonizione con diffida (IV infr):

Bertoni Gabriele (Carcarese)

Ammonizione (III infr):

Favorito Pietro (Albissole 1909)

(Albissole 1909) Rossini Marco (Albissole 1909)

Ammonizione (II infr):

Guarco Simone (Albissole 1909)

(Albissole 1909) Moretti Fabio (Carcarese)

Ammonizione (I infr):

Zunino Alessandro (Albissole 1909)

(Albissole 1909) Pirotto Manuel (Carcarese)



Gare del 10/11/2024

Società:

Ammenda : Euro 100,00 : Legino 1910 – Per la condotta dei propri sostenitori che dal 20' pt rivolgevano alla terna espressioni gravemente ingiuriose ed irriguardose. Euro 75,00 : Follo Football Club – Perchè durante la pausa creatasi per procedere all'assistenza medica di un giocatore rimasto infortunato, permetteva l'ingresso sul tdg di un soggetto non presente in distinta e non autorizzato all'ingresso Euro 75,00 : Tarros Sarzanese SRL – Per la mancanza di acqua o di acqua calda per lo spogliatoio della terna e di quello per la società ospitata.

Dirigenti:

Inibizione a tempo o squalifica a gare fino al 12/06/2025 : Scarone Paolo (Legino 1910) – Al 38' st, rivolgeva al ddg un'espressione irriguardosa e alcune espressioni blasfeme quindi, alla notifica del provvedimento di espulsione, entrava in campo e tentava di colpire con un pugno il ddg che tuttavia non colpiva il bersaglio solo per la destrezza del ddg medesimo che riusciva ad evitare il colpo.

Ammonizione (I infr):

Tobia Fabio (Legino 1910)

Allenatori:

Squalifica fino al 28/11/2024:

Fabiani Paolo (Tarros Sarzanese SRL)

Squalifica fino al 21/11/2024:

Bastianelli Clodio (Don Bosco Spezia Calcio)

Squalifica per una gara:

Calise Simone (Tarros Sarzanese SRL)

Ammonizione (III infr):

Zanardini Fabio (Pontelungo 1949)

Ammonizione (II infr):

Repetti Massimo (Busalla Calcio)

(Busalla Calcio) Pasticcio Simone (Panchina)

(Panchina) Schiazza Corrado (San Cipriano)

Ammonizione (I infr):

Plicanti Massimo (Canaletto Sepor)

(Canaletto Sepor) Pisani Cristian (Superba Calcio 2017)

Calciatori Espulsi:

Squalifica per 4 gare effettive:

Moscatelli Riccardo (Legino 1910) – Al 7' st, rivolgeva alla terna un'espressione gravemente ingiuriosa.

Squalifica per 3 gare effettive:

Calandrino Matteo (Pontelungo 1949) – colpiva volontariamente con uno schiaffo non violento, un avversario senza provocare conseguenze lesive.

(Pontelungo 1949) – colpiva volontariamente con uno schiaffo non violento, un avversario senza provocare conseguenze lesive. Musetti Luca (Tarros Sarzanese SRL) – Al 45+7, con il pallone non a distanza di gioco, colpiva con uno schiaffo un giocatore avversario senza provocare conseguenze lesive.

Squalifica per 1 gara effettiva:

Cantoni Leonardo (Don Bosco Spezia Calcio)

(Don Bosco Spezia Calcio) Pulsoni Stefano (Little Club James)

(Little Club James) Mattiucci Francesco (Superba Calcio 2017)

(Superba Calcio 2017) Giglio Mattia (Ventimiglia Calcio)

Calciatori Non Espulsi:

Squalifica per 1 gara effettiva per recidività in ammonizione (V infr):

Fiocchi Alessandro (Don Bosco Spezia Calcio)

(Don Bosco Spezia Calcio) Rosario Fermin Gerison (Forza e Coraggio)

(Forza e Coraggio) Sadiku Leon (Legino 1910)

Ammonizione con diffida (IV infr):

Stabile Alessio (Busalla Calcio)

(Busalla Calcio) Sambuceti Paolo (Caperanese 2015)

(Caperanese 2015) Grassi Giorgio (Cella 1956)

(Cella 1956) Monaco Antonio (Follo Football Club)

(Follo Football Club) Ambrosi Filippo (Forza e Coraggio)

(Forza e Coraggio) Delvigo Tommaso (Levanto Calcio)

(Levanto Calcio) Leonardi Giovanni (Little Club James)

(Little Club James) Traverso Marco (Sammargheritese 1903)

(Sammargheritese 1903) Spatari Manuele (San Cipriano)

(San Cipriano) Galluccio Daniele (Sestrese Bor. 1919)

Ammonizione (III infr):

Boeri Francesco (Argentina Arma)

(Argentina Arma) Genduso Andrea (Ceriale Progetto Calcio)

(Ceriale Progetto Calcio) Vignola Matteo (Ceriale Progetto Calcio)

(Ceriale Progetto Calcio) Romanelli Luca (Don Bosco Spezia Calcio)

(Don Bosco Spezia Calcio) Dieli Aaron (Forza e Coraggio)

(Forza e Coraggio) Bonfiglioli Gianmarco (Intercomunale Beverino)

(Intercomunale Beverino) Bongiorni Federico (Little Club James)

(Little Club James) Chaves Moncada Manuel R. (Little Club James)

(Little Club James) Bacigalupo Giacomo (Panchina)

(Panchina) Astaggianti Leonardo (Pontelungo 1949)

(Pontelungo 1949) Tecchiati Filippo (San Cipriano)

(San Cipriano) Rea Alfonso (Ventimiglia Calcio)

Ammonizione (II infr):

Arata Giacomo (Calvarese 1923)

(Calvarese 1923) Pedaci Luigi (Canaletto Sepor)

(Canaletto Sepor) Lauro Andrea (Caperanese 2015)

(Caperanese 2015) Lupo Alessandro (Caperanese 2015)

(Caperanese 2015) Pomo Federico (Caperanese 2015)

(Caperanese 2015) Antonini Filippo (Cella 1956)

(Cella 1956) Kacellari Ricard (Ceriale Progetto Calcio)

(Ceriale Progetto Calcio) Angelotti Alessandro (Follo Football Club)

(Follo Football Club) Raimondi Edoardo (Follo Football Club)

(Follo Football Club) Moussavi Seyed Nader (Intercomunale Beverino)

(Intercomunale Beverino) Cappannelli Marco (Legino 1910)

(Legino 1910) Crocilla Lorenzo (Legino 1910)

(Legino 1910) Righetti Dimitri (Levanto Calcio)

(Levanto Calcio) Tiscornia Francesco (Levanto Calcio)

(Levanto Calcio) Ghirlanda Claudio (Panchina)

(Panchina) Groppo Fabio (Panchina)

(Panchina) Breeuwer Luca (Pontelungo 1949)

(Pontelungo 1949) Canessa Tommaso (PSM Rapallo)

(PSM Rapallo) Mazzino Davide (PSM Rapallo)

(PSM Rapallo) Zambuto Simone (PSM Rapallo)

(PSM Rapallo) Battaglia Busacca Edoardo (Sammargheritese 1903)

(Sammargheritese 1903) Urso Davide (San Cipriano)

(San Cipriano) Casella Daniele (San Desiderio)

(San Desiderio) Castagneto Francesco (San Desiderio)

(San Desiderio) Lanza Filippo (Sestrese Bor. 1919)

(Sestrese Bor. 1919) Fabiani Giacomo (Tarros Sarzanese SRL)

(Tarros Sarzanese SRL) Negri Cristian (Tarros Sarzanese SRL)

(Tarros Sarzanese SRL) Petriccioli Davide (Tarros Sarzanese SRL)

(Tarros Sarzanese SRL) Cassini Valentino (Ventimiglia Calcio)

Ammonizione (I infr):