Ottime prestazioni per le atlete della Ginnastica Riviera dei Fiori al campionato regionale individuale di Ritmica (Foto)

Si è svolta sabato scorso, al 'PalaRuffini' di Taggia, la terza e conclusiva prova del campionato regionale individuale di ginnastica ritmica livelli LA, LB ed LC . La 'Ginnastica Riviera dei Fiori', oltre ad avere un nutrito numero di ginnaste in gara, è stata nell'occasione la società a cui il Comitato Regionale FGI ha affidato l’organizzazione dell’evento. L’impianto di Taggia e l’organizzazione si sono confermati idonei per questa tipologia di gare, ed anche i premi, i gadget e l’ospitalità sono stati adeguati per quella che era una delle ultime prove del calendario regionale FGI. Anche i risultati ottenuti sono stati ‘interessanti’ e le ginnaste ponentine si sono ben comportate ottenendo buoni risultati.

Nelle prove dell’ LB la giovanissima Camilla Bianchi si è classificata al 10° posto. Nella fascia di età successiva, podio sfiorato col 4° posto ottenuto da Yasmine Menacer. Nelle allieve bronzo per Noemi Romeo e, in quarta fascia, 5° posto per Kristel Kopliku, 7a Eleonora Visco, 8a Giorgia Morano e 9a Camilla Cane. Hanno portato in pedana l’esercizio con le clavette che certamente non le ha ‘facilitate’ in una classifica che prevedeva la sola assoluta data dalla somma di due attrezzi a scelta. Altri podi sono arrivati nelle Junior 1 con il bronzo di Emma Sofia Lulja ed il 4° posto di Arina Sohrai. Nelle Junior 2 argento per Sofia Romeo e nelle Junior 3 altro bronzo per Asia Pegoraro.

Nel programma LC le giovanissime Allieve 1 , tutte esordienti, si sono così classificate: 5a Giorgia Condurso, seguita dalle compagne Letizia Fonte, Gioia Janko e Vittoria Altomonte. Nelle Allieve 2 argento per Anna Lo Re ed ottimo oro nelle Allieve 3 per Aurora Bonino. Ancora soddisfazioni nelle ultime prove di giornata con tre ori ottenuti nelle Allieve 1 da Beatrice Solonari (Allieve 2) Camilla Rodi e nelle Allieve 3 da Beatrice Di Bernardo.

Soddisfazione per i tecnici della sezione ritmica per i punteggi ottenuti e la bella esperienza per le ginnaste, in maggioranza allieve (dagli 8 agli 11 anni) hanno portato a termine con entusiasmo. Il lavoro svolto con passione dagli istruttori Monia Stabile, Lorenza Frascarelli, Ilaria Cavicchia, Vittoria Arieta, Alicya Panizzi, Arianna Twiss ed Isabel Toribio continua per preparare i prossimi eventi, alcuni in programma già nel prossimo fine settimana.

La prossima proposta del sodalizio sportivo sarà la Gymflowers Cup. L'edizione di sabato prossimo, al Polo Sportivo del Mercato dei Fiori, vedrà protagoniste le quattro discipline olimpiche della ginnastica, con gare di ginnastica artistica maschile e femminile, la ritmica ed il trampolino elastico. L’obiettivo è quello di coinvolgere i nostri ginnasti e quelli di alcune associazioni invitate in questa occasione, per svolgere un test gara per valutare la preparazione e fare esperienza in vista, per alcuni, delle prossime finali nazionali di Rimini.

Interessante e gratificante per l'evento la presenza della FIDAS di Imperia che, grazie ad una collaborazione avviata da tempo, sarà presente (dalle 14 alle 18) con un’autoemoteca e con medici disponibili per fare prelievi del sangue e screening gratuiti a tutti coloro che vogliono diventare donatori. L'iniziativa con lo slogan 'Fidas, chi ama lo sport ama la vita’, è aperta a tutte le associazioni che svolgono attività presso il Polo Sportivo di Valle Armea e la serata si concluderà con un aperitivo offerto a tutti i partecipanti.