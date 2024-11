Pallacanestro Alassio, debutto per la DR2 e il riassunto dell'attività giovanile settimanale con bei successi

DR2: Esordio nel difficile campo di Imperia dove la nostra giovane compagine è costretta a rinunciare a Stefano per malattia. Meccanismi ancora da oliare e la forza degli avversari che hanno unito Imperia a Diano ci portano al referto giallo in un campionato del ponente che si preannuncia difficile e di buon livello!

Imperia 72 - ABC Ponente 58

ABC PONENTE: Magaletti 15, Filippi 10, Marengo 9, Lila 7, Cerrato 6, Cimino 4, Varaldo 3, Lazzari 2, Marrasse 2, Dorindo. All. Accinelli



U19 Regionale (nella foto): Buon debutto per i ragazzi dell'under 19 con tutti i ragazzi autori di una buona partita contro Maremola. Mattia dovrà portare da mangiare ad allenamento!

ABC PONENTE 100 - Maremola 61

PONENTE: Cerreto 15, Magaletti 14, Salem 8, Bozzolo 11, Donadio 12, Gastaldi 13, Ferrabone 2, Biraghi 15, Trushi 8, Maffiola, Ghiglione 2, Zerbone. All. Ciravegna-Gasparotto



U15 Gold: Prima trasferta e ottimo risultato per i ragazzi del 2010-11 che superano My Basket Genova in una gara in discesa fin da subito e dove tutti hanno dato il loro apporto.

My Basket Genova 21 - ABC Ponente 91

PONENTE: Trushi 1, Gastaldi 3, Breaban 19, Cavalli 21, Scognamiglio 24, Mangos, Lorusso 11, Aicardi 1, Ouhadi, Degola 2, Pareto, Zerbone 7. All. Ciravegna



FEMMINILE: Amichevole interna tra le Under 17-15 e le ragazze della Prima Squadra che giocherà in Serie C utile per prendere il ritmo in vista dell'inizio dei rispettivi campionati. Bellissimo appuntamento, domenica mattina, per le più piccole che si sono ritrovare in venticinque per giocare tante mini partite in attesa dei campionati femminili under 13, Esordienti Femminile e Gazzelle targati ABC Ponente.

AMICHEVOLI e MINIBASKET: Gli Under 13 sono andati a Ceriale giocando e cercando di migliorare vari aspetti del gioco in attesa dell'inizio del campionato. Amichevole interna per gli Under 14-Under 15 con cinque tempi giocati a buon ritmo in attesa dell'inizio del campionato under 14 e consolidando la forma acquisita per gli Under 15. Bella partita minibasket per gli Aquilotti-Gazzelle nati nel 2014-15 che hanno ricevuto la gradita visita dell'Imperia giocando tantissimi tempi e dando tutti la possibilità di fare tanta esperienza nel vero spirito minibasket.