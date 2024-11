Calciomercato. La Spotornese ringrazia Andrea Intili, il Borghetto in pressing sull'attaccante

La Spotornese ha voluto dedicare un post ad Andrea Intili, dopo la lunga militanza in maglia biancoceleste dell'attaccante classe 1989.

Una nuova pagina si sta infatti per aprire. I rumor delle ultimissime ore parlano infatti di un forte interessamento da parte del Borghetto.

"Oggi ci saluta un giocatore che ha rappresentato tantissimo per Spotorno e per la Spotornese, fin dal giorno della sua rinascita nel 2018!



Parliamo di Andrea Intili, capitano e senatore di questa rosa, che a malincuore ha deciso di salutare la nostra società dopo tanti anni di onoratissima lotta, tra vittorie e sconfitte, sempre comunque a difendere i nostri colori.



Biancoazzurro una volta, biancoazzurro per sempre.



Grazie, e buona fortuna per la prossima avventura Andrea!"