Carcarese. Battistel punta il Cella: "Limiamo gli errori in attacco e difesa visti contro il Pontelungo" (VIDEO)

“Per come si era messa la partita siamo stati bravi a riprenderla, per come sono andati i 90 minuti siamo stati molto meno bravi a concedere il doppio svantaggio. Abbiamo giocato per la maggior parte della gara nella loro metà campo, però il calcio è fatto di episodi, se sbagli due volte, l’avversario è pronto a castigarti. Siamo stati bravi poi a recuperare e prenderci un punto, in questi casi bisogna accettare il verdetto del campo e prendere la buona prestazione. In futuro dobbiamo realizzare qualche palla creata in più e soprattutto non concedere le due reti iniziali. Con questo punto torniamo in vetta in solitaria, ma non dobbiamo ragionare su quello che ci basta fare oggi, bensì ragionare partita per partita. Da venerdì penseremo alla trasferta di Cella, sarà un’altra gara tosta e difficile, dovremo andare là a fare la stessa prestazione di oggi, togliendoci però gli errori sia davanti che dietro”

L’intervista a mister Battistel ai canali ufficiali biancorossi dopo il 2-2 con il Pontelungo.