Rari Nantes Savona. La testa torna al campionato, alle 15:00 alla "Zanelli" sarà sfida alla Florentia

A cavallo tra quella che è stata l'impresa di Sabadell e quella che sarà la sfida di martedì prossimo contro il Primorac che potrebbe garantire il passaggio del turno in Champions League, la Rari Nantes Savona torna in vasca oggi pomeriggio alle 15 alla Zanelli per la sesta giornata di Serie A1.

I biancorossi ricevono la Rari Nantes Florentia in un match da non sottovalutare nonostante il pronostico sia tutto per i ragazzi di Alberto Angelini. Il tecnico savonese In occasione della sfida odierna dovrà valutare le condizioni di Nicosia, alle prese con un affaticamento muscolare, e quelle di Erdelyi, quest'ultimo già indisponibile martedì scorso.

Dirigeranno l'incontro i signori Cavallini e Giacchini, mentre il Delegato FIN sarà Costa. Sugli spalti attesa una buona cornice di pubblico.