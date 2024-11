Calcio. Prima Categoria: Piu e Damonte trascinano il Savona, i biancoblu superano 3-1 il Quiliano & Valleggia

SAVONA - QUILIANO & VALLEGGIA 3-1 (9' Piu, 37' Piu, 65' Damonte - 12' Fanelli)

FINISCE QUI! Savona al secondo successo di fila, una doppietta di Piu e il gol di Damonte piegano 3-1 il Quiliano & Valleggia. Striscioni sempre al quinto posto a -6 dalla vetta, la squadra di Molinaro rimane a quota 9 a metà classifica

90' scocca il novantesimo, inizia il recupero

88' Salis colpisce involontariamente D'Amico, subentrato nel corso della ripresa. Viene poi ammonito il giocatore biancorosso

85' porta maledetta quest'oggi per Rignanese: doppio destro nel giro di pochi secondi, il primo respinto da Cambone, il secondo dal palo. L'azione prosegue e Salis manca il tap in vincente, striscioni che stanno legittimando la vittoria

83' spazio anche a Signori, nel frattempo Briano prima e Rignanese poi sciupano l'occasione per siglare il poker

79' corner di Briano ad uscire, incornata di Rignanese che termina di poco a lato

78' staffetta Piu-Doci, Cola prosegue nelle rotazioni in questo finale

77' lancio di Damonte per Piu lanciato ancora in campo aperto, ottima scelta di tempo di Cambone che nega in uscita la tripletta all'attaccante biancoblu

72' Rignanese tenta la finezza per liberarsi a tu per tu con Cambone, che riesce a far sua la sfera. Partita che sembra ormai in cassaforte per gli striscioni

68' si rivede in campo Rignanese dopo l'infortunio, esce Romano. Spazio anche a Fancellu

65' LA TERZE RETE DEL SAVONA! Debutto con gol per Damonte, conclusione vincente in diagonale che porta gli striscioni avanti di due gol sul Q&V

64' Cambone di testa esce dalla propria area di rigore anticipando Piu, attento il portiere biancorosso

63' Savona in controllo della gara, poco da segnalare negli ultimi dieci minuti

55' girata in area di Piu, sfera di poco a lato. Iniziano ad aprirsi spazi invitanti per le scorribande degli striscioni, il Quiliano & Valleggia cerca comunque di alzare i ritmi

51' nel Quiliano entra Ormenisan al posto di Bazzano

50' prima della gara premiato con una targa di riconoscimento Fabio Fancellu, alla centesima presenza in biancoblu

48' sassata di Carro Gainza dal limite, Cambone in tuffo risponde presente

46' Damonte in campo al posto di Mata, primo cambio ordinato da Cola durante l'intervallo

Si riparte

SECONDO TEMPO

Cambiaso fischia due volte e manda le squadre al riposo: Savona-Quiliano & Valleggia 2-1 al termine del primo tempo, tra poco il racconto della ripresa

45'+1' altra discesa a destra di Gaggero che libera Romano in area, girata di prima che sibila alla sinistra di Cambone

44' improbabile soluzione di Grippo praticamente dal cerchio di centrocampo, Bova lascia sfilare sul fondo

42' Quiliano & Valleggia alla ricerca di un episodio per rimettere nuovamente in piedi il risultato, il predominio degli striscioni in questo primo tempo è stato piuttosto netto, con i biancorossoviola bravi a realizzare il momentaneo 1-1 sull'unica vera occasione creata

37' ANCORA PIU! IL SAVONA SI RIPORTA IN VANTAGGIO! Difesa del pallone e conclusione vincente all'interno dei sedici metri, rete da attaccante di razza per il numero nove biancoblu, che sigla il gol del 2-1

35' proteste biancoblu per un tocco di mano in area, Cambiaso lascia proseguire

32' muove ancora palla la squadra di Cola, Piu riesce ad appoggiare a Salis che sbaglia poi l'apertura a destra per l'ennesima salita di Gaggero

29' Gaggero dalla destra mette la sfera in mezzo dove nessun compagno riesce a trovare il tempo per la battuta a rete. Discreta la mole di gioco prodotta fin qui dal Savona, manca però incisività negli ultimi venti metri

27' piazzato a favore del Q&V, Bova neutralizza il traversone di Piu e fa subito ripartire i suoi, ma l'arbitro fischia fallo in attacco a Briano

23' PALO ESTERNO DI PIU! Gran punizione dell'attaccante biancoblu, il montante nega il 2-1 agli striscioni

22' Leone mette in mezzo un pallone insidioso respinto da Bova, sul versante opposto il Savona conquista una punizione interessante dai ventidue metri

21' cartellino giallo anche per Carro Gainza, fallo su Leskaj sanzionato dal signor Cambiaso di Imperia

20' pallino del gioco in mano al Savona, prova invece a pungere di rimessa la squadra di mister Molinaro

15' Gaggero è il primo ammonito della gara

14' bravi i biancorossi a trovare la via della porta alla prima vera occasione creata, striscioni un po' passivi in questa circostanza nonostante un approccio convinto alla gara

12' FANELLI! HA PAREGGIATO IL QUILIANO! Stoccata vincente del numero nove, bravo a raccogliere il preciso suggerimento di capitan Grippo. Botta e risposta nel giro di tre minuti, 1-1 il parziale

11' tenta di scuotersi il Quiliano & Valleggia dopo la rete subita, avvio piuttosto timido da parte dell'undici di mister Molinaro.

9' SAVONA IN VANTAGGIO! Piu approfitta di un'indecisione della difesa biancorossoviola e insacca a tu per tu con Cambone, subito avanti la squadra di casa! 1-0 all'Olmo-Ferro

4' tra i biancoblu subito in campo i nuovi acquisti Carro Gainza e Schirru, mister Cola conferma la difesa con l'ex Celle Varazze affiancato da Garbini e Colombo

1' si parte!

PRIMO TEMPO

Formazioni:

SAVONA: Bova, Gaggero, Mata, Schirru, Garbini, Colombo, Romano, Carro Gainza, Briano, Salis, Piu

A disposizione : Fois, Apicella, Rignanese, Incorvaia, Damonte, Signori, Esposito, Doci, Fancellu.

Allenatore : Cola

QUILIANO & VALLEGGIA: Cambone, Morchio, Leone, Cestelli, Olivieri, Salani, Leskaj, Ottonello, Fanelli, Grippo, Bazzano

A disposizione : Mata, Bruzzone, Giorgetti, Bondi, Noro, Mencacci, Ormenisan, Scarrone, D'Amico

Allenatore : Molinaro

Arbitro: Cambiaso di Imperia