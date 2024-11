Calcio, Carcarese. Voti alti dal ds Gandolfo: "Col Cella vinta nua gara sporca, il nostro percorso importante e lineare" (VIDEO)

“È stata una partita difficilissima, conoscevamo il valore del Cella in casa, è una squadra che non molla mai, ha una forte unione di intenti e ci hanno reso la vita molto difficile. Penso che portare via i tre punti da qui sia un bel segnale, perché non sarà facile per nessuno, fino ad oggi non avevano mai perso punti in casa. Faccio i complimenti ai ragazzi, perché non è facile vincere questo tipo di partite così sporche, in un campo più piccolo rispetto a quelli in cui siamo abituati a giocare. È stata una bella vittoria di gruppo. Per questo avvio di campionato do alla squadra un voto altissimo, sicuramente potevamo avere più punti, ma stiamo facendo un percorso importante e lineare. Siamo molto soddisfatti. Tra una settimana torneremo qui a Genova per affrontare la Suberba, un altro avversario tosto, sarà una partita difficile”

L’intervista al diesse Edoardo Gandolfo dopo la vittoria di misura contro il Cella rilasciata ai canali ufficiali del club biancorosso.