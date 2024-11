Rari Nantes Savona. Una serata in cui esserci, alle 18:15 la vittoria sul Kotor può valere il passaggio del turno in Champions League

Per il mondo dello sport savonese è iniziata una delle giornate più importanti degli ultimi anni.

Tra poche ore, alle 18:15 la Rari Nantes Savona avrà infatti la possibilità di qualificarsi al girone dei quarti di finale di Champions League, penultimo atto prima della Final Four di Malta.

Riuscire a entrare nell'elite continentale tra le otto squadre più forti d'Europa rappresenterebbe un risultato clamoroso per i biancorossi di Angelini, forti però di un grande lavoro di semina portato avanti con cura dall'intera società.

Ecco perchè tutti gli sportivi savonesi dovrebbero affollare i gradoni della Zanelli, per spingere verso un traguardo storico un gruppo che, di fatto, rappresenta senza divisioni o campanilismi l'intera provincia.

Ci sarà l'orgoglio del nostro territorio, ma anche uno spettacolo a livello tecnico di altissimo profilo, con i nazionali Bruni e Nicosia, capitan Rizzo, un'icona del mondo pallanuotistico come Pietro Figlioli, Luca Damonte rientrato ai piedi della Torretta dopo l'esperienza vincente al Ferencvaros, oltre a tanti giovani sapientemente plasmati da coach Angelini.

Per alzare le braccia al cielo la Rari dovrà necessariamente battere i montenegrini del Primorac Kotor, rivolgendo al contempo un orecchio anche ad Atene, dove i catalani del Sabadell non dovranno prevalere sull'Olimpiakos. Un primo match point guadagnato grazie alla bella prova che Svsport.it ha seguito in diretta in terra iberica. Ancora grazie ai tifosi biancorossi per lo striscione esposto contro la Florentia, ci avete fatto emozionare!