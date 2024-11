Calcio, Coppa Italia Serie D. Il Saluzzo passa dai rigori, Vado eliminato

VADO - SALUZZO 0-0 (3-4 D.C.R.)

VINCE IL SALUZZO! PARATO IL RIGORE DI CASAZZA

Rete per Mancino 3-4

PARATO IL RIGORE DI MELE!

Spiazza il portiere D'Arcangelo: 3-3

Vado avanti con Michelucci: 3-2

SATTANINO! PARATO IL RIGORE DI BARBAGIOVANNI

rete per Valera: 2-2

gol anche per Carrino: 1-2

a segno anche Corengia: 1-1

Parte il Saluzzo, trasforma Rivoira: 0-1

Finisce qua, si va ai rigori!

45' quattro minuti ancora da giocare

41' cambi: Vado, esce Lora ed entra Molinari, Decolombi - Maugeri nel Saluzzo

40' rischia grosso il Saluzzo, il Vado non ne approfitta ma rimane giu un giocatore di casa

36' lascia il campo anche Mameli, al suo posto Mele

33' Carrino e D'Arcangelo nel Saluzzo, escono Vaiarelli e Castineira

30' fuori Gagliardi per Valera

29' l'aveva costruita bene partendo dal basso il Vado. Ndianefo, Casazza, Gagliardi con il dieci che si invola sulla sinistra, peccato però non essere riusciti a rendersi pericolosi

24' esce Zarrouki e dentro Cartiere, classe 2007

23' Kone - Magnaldi nel Saluzzo

17' esce Bondioli e spazio a Di Matteo: primo cambio della gara

15' gran palla di Gagliardi per Corengia che riesce a toccarla, ma il portiere ospite, con il corpo, evita il pallonetto

11' giallo per proteste pure a Michelucci

8' ammonito Zarrouki

7' prova la soluzione al volo Gagliardi sul cross in arrivo dalla destra, pallone alto

15:32 ripartiti senza novità

SECONDO TEMPO

46' termina sull'angolo di Gagliardi la prima frazione. Nessun tiro in porta importante nell'arco del primo tempo

45' ancora sessanta secondi da disputare

40' bell'azione del Vado, nata da un recupero difensivo di Ndianefo, i rossoblu arrivano al cross con Zarrouki, il portiere blocca

39' giallo per Mameli

35' ci prova Corengia, c'è una deviazione: corner

34' ammonito Bondioli, intervento in ritardo da dietro

32' un'altra palla persa da Lora, il Saluzzo non sfrutta nuovamente

31' poco da raccontare, un paio di palle perse in casa rossoblu grazie alla pressione ospite, ma i piemontesi non riescono a rendersi pericolosi

25' Gagliardi a dare una mano a Corengia la davanti, sembra un 3-5-1-1 quello dei rossoblu

20' prova Vaiarelli, blocca facile Sattanino. Cottafava richiama i suoi: "Siamo lunghi", tanti suggerimenti invece per Cacciatore alla sua squadra

17' rimane giu Ndianefo, necessario l'intervento della panchina

11' primo corner anche per il Vado in precedenza uno per i piemontesi. Battuta di Gagliardi dritta sul fondo

10' leggermente meglio il Saluzzo in questi primi minuti

14:32 via!

PRIMO TEMPO

Formazioni

VADO: Sattanino, Cottarelli, Ndianefo, Lora, Bondioli, Casazza, Zarrouki, Michelucci, Corengia, Gagliardi, Mameli

A disposizione: Bellocci, Di Matteo, Agostino, Ravera, Cartiere, Malagrida, Mele, Valera, Molinari

Allenatore: Cottafava

SALUZZO: Pietroluongo, Magnaldi, Caldarola, Rivoira, Allasina, Maugeri, Scotto, Mancino, Barbagiovanni, Castineira, Vaiarelli

A disposizione: Fiorenza, Gjergji, D'Arcangelo, Kone, Milan, Berardo, Decolombi, Carrino

Allenatore: Cacciatore

Arbitro: Francesco Saffioti (Como)

Assistenti: Abibakr Darwish (Milano) - Matteo Cappelletti (Lodi)