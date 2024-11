Carcarese. Giribaldi ferma il Cella nel finale e blinda i tre punti: "Dobbiamo avere paura solo di noi stessi" (VIDEO)

Sapevamo che avremmo affrontato una squadra neo promossa e tosta, che fa della propria forza la compattezza, l’aggressività e il fortino in casa. Noi abbiamo sempre cercato di esprimere il nostro gioco, di non forzare delle giocate e alla fine abbiamo portato via i tre punti. Classifica? Noi dobbiamo continuare a guardare solo noi stessi e avere paura solo di noi stessi, dobbiamo continuare ad allenarci bene e la domenica dare sempre tutto. Il prossimo weekend con la Superba mi aspetto una partita identica a quella con la Cella. Quando vieni a giocare a Genova, sono tutte trasferte toste, in cui tutte le squadre mettono aggressività, poi contro di noi tutte metteranno qualcosa in più. Noi cercheremo di fare sempre la nostra partita e portare a casa i tre punti”

Luca Giribaldi salva il risultato all’ultimo minuto: le sue parole dopo la vittoria di misura sulla Cella ai canali ufficiali biancorossi: