Pallanuoto. Poker azzurro per la Rari Nantes Savona, volano al collegiale Patchaliev, Guidi, Gullotta e Occhione

La marcia verso Los Angeles 2028 è già iniziata per il Settebello di coach Alessandro Campagna.

Il primo appuntamento in calendario è il collegiale di Avezzano, dedicato espressamente ai giovani talenti più interessanti del panorama azzurro.

Dal 15 al 18 dicembre anche quattro giocatori della Rari Nantes Savona faranno parte dello stage in Abruzzo: Mario Guidi, Alessandro, Gullotta, Andrea Patchaliev e Davide Occhione.

"E'il primo collegiale dopo le Olimpiadi di Parigi - ha spiegato il C.T. - ed è rivolto ai giovani arruolabili per Los Angeles. Iniziammo così dopo Tokyo e da quella nidiata tre sono entrati stabilmente nel giro della Nazionale maggiore per poi prendere parte ai Giochi Olimpici: parlo di Iocchi Gratta, Condemi e Gianazza. Mi auguro, quindi, che escano altri due/tre elementi: e ciò non sarebbe male. I giovani saranno monitorati periodicamente e quindi non solo in questa occasione; per loro sarà difficile poiché è un percorso nuovo e perché i nostri parametri sono elevati. Sono curioso di vedere a che punto stanno e i margini di crescita che hanno".



L'elenco completo dei convocati:

Tommaso Baggi Necchi, Alessandro Balzarini, Mario Del Basso, Filippo Ferrero, Tommaso Gianazza e Stefano Guerrato (AN Brescia), Giobatta Valle (Circolo Nautico Posillipo), Pietro Faraglia e Maurizio Maffei (Onda Forte), Alessandro Carnesecchi e Francesco Cassia (CC Ortigia 1928), Andrea Mladossich (Pallanuoto Trieste), Francesco Massaro (Primorac Kotor), Francesco Condemi, Lorenzo De Marchi e Matteo Iocchi Gratta (Pro Recco Waterpolo), Mario Guidi, Alessandro Gullotta, Andrea Patchaliev e Davide Occhione (RN Savona), Alessandro Salipante e Matteo Spione (Roma Vis Nova), Diego Tresa (Lazio Nuoto) e Federico Panerai (SC Quinto). Nello staff, oltre al commissario tecnico Alessandro Campagna, gli assistenti tecnici Christian Presciutti e Daniele Bianchi, il preparatore dei portieri Goran Volarevic, il preparatore atletico Alessandro Amato, il medico Giovanni Melchiorri, il fisioterapista Marco Ciacci e il videoanalista Paolo Baiardini.