Rari Nantes Savona. Alle 15:00 sfida sulle pendici dell'Etna. Gullotta: "Tornare a Catania è un'emozione indescrivibile" (VIDEO)

Prosegue rapido il tour de force della Rari Nantes Savona.

Il viaggio verso Catania ha però visto i biancorossi approcciarsi alle pendici dell'Etna con la serenità e il sorriso ereditati da mercoledì, grazie alla qualificazione alla penultima fase della Champions League.

Ciò però non dovrà distogliere la squadra di Angelini dall'affrontare il Catania alle ore 15:00. Il tecnico biancorosso non farà sconti, l'obiettivo è rientrare dalla Sicilia con una nuova vittoria per dare seguito alla recente serie di vittorie.

Chi vivrà un sabato speciale è Alessandro Gullotta, pronto a tornare nella sua Catania dopo la freschissima convocazione in Nazionale, confermata ieri in ottica dello stage di Avezzano.

L’incontro sarà diretto dagli arbitri Marco Ercoli di Montelparo (Fermo) e Federico Braghini di Marino (Roma). Il Delegato Fin sarà Maurizio Raffone di Catania.

La partita sarà trasmessa in diretta al seguente link https://youtube.com/@sportwebsicilialive?si=v1ocS-zBjH-vjpBN