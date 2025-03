Rari Nantes Savona. Tour de force biancorosso, alle 15:00 si torna in acqua contro Roma

Calendario ad alta intensità per la Rari Nantes Savona chiamata a scendere in vasca alla piscina "Zanelli" di Savona per affrontare oggi pomeriggio la Roma Vis Nova.

L'incontro di campionato vedrà impegnati due team con obiettivi ben distinti: i biancorossi di Angelini puntano a consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica, mentre la Roma Vis Nova cerca punti preziosi per la lotta salvezza. Tutti i pronostici, ovviamente, pendono a favore del team savonese.

A dirigere l'incontro saranno gli arbitri Daniele Bianco di Rapallo e Stefano Alfi di Napoli. Il Delegato Fin sarà Alberto Rovida di Cairo Montenotte (Savona).

Per gli appassionati che vorranno assistere alla partita dal vivo, sono già disponibili i biglietti al costo di 10 euro. L'ingresso sarà gratuito per ragazze e ragazzi fino ai 16 anni.