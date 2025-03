Pallanuoto. Rari Nantes in scioltezza sul Roma Vis Nova, capitolini battuti 17-9

La BPER Rari Nantes Savona ha vinto, poco fa, con la Roma Vis Nova, nella piscina “Zanelli” di Savona, l’incontro valevole per la 23^ giornata della Regular Season del Campionato di Serie A 1 di Pallanuoto 2024/2025. 17 a 9 è stato il risultato finale in favore del Savona. Da segnalare le triplette realizzate da Rocchi, Bruni e Gullotta ed il primo gol in Serie A 1 realizzato dal giovane del vivaio biancorosso classe 2007, Davide Ferrari.. La Rari ha giocato priva di Luca Damonte perchè infortunato. In porta l’allenatore Angelini ha schierato per tutta la durata dell’incontro il secondo portiere Nicolò Da Rold, che afferma: “E’ stata una partita impegnativa che ci porta nella fase finale della stagione. Stiamo lavorando moltissimo, quindi, oggi eravamo un po’ affaticati, ma l’importante era portare a casa i tre punti. Ora ci aspetta la trasferta a Roma per la partita con l’Onda Forte di sabato e poi martedì la partita di Champions League con l’Oradea a Savona”.

Il prossimo impegno per i biancorossi di Alberto Angelini sarà con la 24^ giornata del Campionato di Serie A 1 in programma nella piscina Valco San Paolo di Roma sabato 29 marzo. La Rari affronterà l’Onda Forte. L’inizio dell’incontro è fissato per le ore 15,00.

Questo il tabellino della partita.



BPER R.N. SAVONA – ROMA VIS NOVA 17 – 9

Parziali (3 – 2) (2 – 1) (5 – 3) (7 – 3)



TABELLINO

Formazioni

BPER R.N. SAVONA: Nicosia, Rocchi 3, Cora, Figlioli 2, Occhione 1, Rizzo, Merkulov 1, Bruni 3, Erdelyi 1, Guidi, Patchaliev 2, Gullotta 3, Da Rold, Ferrari 1.

Allenatore Alberto Angelini.



ROMA VIS NOVA: Correggia, Ciotti 4 (di cui 1 su rigore), Poli, Agnolet, Woodhead, Grossi 1, Penava 2 (di cui 1 su rigore), Salipante, Viskovic, Smiljevic 1 (su rigore), Spione, Antonucci 1, Castrucci, Di Corato.

Allenatore Alessandro Calcaterra.



Arbitri: Daniele Bianco di Rapallo (Genova) e Stefano Alfi di Napoli .

Delegato Fin : Alberto Rovida di Cairo Montenotte (Savona).



Superiorità numeriche:

BPER R.N. SAVONA: 5 / 12 + 2 rigori non realizzati.

ROMA VIS NOVA: 6 / 13 + 3 rigori realizzati.



Spettatori : 100 circa.

Usciti per 3 falli : A 3’04” dalla fine del 3° tempo Guidi (Savona); 0’15” dalla fine del 3° tempo Smiljevic (Roma); a 1’07” dalla fine del 4° tempo Bruni (Savona).





Nel Savona in porta Da Rold.

A 6’42” dalla fine del 2° tempo Figlioli ha sbagliato un rigore (parato).

A 5’53” dalla fine del 3° tempo Ferrari ha sbagliato un rigore (parato).