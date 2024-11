Calcio, Eccellenza. Una domenica scorbutica per Pietra, Celle e Loano

C’è un’aggettivo che può riassumere al meglio la domenica che si apprestano ad affrontare Pietra Ligure, Celle Varazze e San Francesco Loano: scorbutica.

Impegno interno per i biancoblu di Pisano, contro un Molassana che ha dimostrato buon equilibrio dalla prima giornata di campionato, incassando otto reti in altrettante partite con undici punti incamerati in classifica.

Chi è in ritardo rispetto alle passate stagioni è l’Athletic, al penultimo posto ma da prendere ancor di più con le molle per il Pietra Ligure. Mister Cocco lo ha ribadito in settimana: solo il giusto atteggiamento si potrà rientrare al “Devincenzi” con punti utili per la classifica.

Proprio nell’impianto pietrese l’Arenzano ha mostrato ancora una volta gioco e buona condizione nella semifinale di andata di Coppa Italia di Eccellenza. Massima attenzione quindi per la San Francesco Loano al momento ferma al quartultimo posto.