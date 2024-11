Lo svantaggio iniziale, la rimonta e il rammarico per non aver sfruttato la superiorità numerica. Il Finale marca però un punto con il Ceriale, il quarto in due partite dopo l'8-1 contro il Ventimiglia, inframezzati dalla sconfitta di Bragno.

Per l'allenatore giallorosso dovrebbero arrivare presto novità di mercato, soprattutto per evitare il limbo prolungato del centroclassifica.