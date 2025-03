Pallanuoto. Champions League, la Rari dà tutto e fa soffrire il Barceloneta: a Savona i catalani la spuntano solo nel finale

lBPER RARI NANTES SAVONA - ZODIAC CNA BARCELONETA 10-14

0.00 Finisce 14-10 per il Barceloneta, che sale al secondo posto nel girone a +3 sulla Rari e alle spalle del Ferencvaros oggi vittorioso 18-7 a Oradea.

1.47 Rete del Barceloneta con Famera.

2.04 Palo di Figlioli, i biancorossi pagano dazio anche alla sorte. Sulla ripartenza terzo fallo del numero 4 che finisce qui la sua partita.

3.47 Orgoglio Rari, gol di Guidi!

4.17 Barceloneta che ora dilaga, rete di Perrone per il +4.

5.08 Rigore per Barceloneta, rete di Sanahuja che sa di ipoteca sulla partita.

5.48 Bustos riporta i suoi a distanza di sicurezza: gol del 11-9 ospite.

6.17 Gol di Merkulov! La Rari si riavvicina!

6.34 Un grande Aguirre para su Erdelyi, Savona ci riprova.

7.26 Sanahuja ci riprova e va a segno, Barceloneta che torna a +2.

7.35 Nicosia para sul numero 5 ospite.

8.00 Subito Barceloneta in avanti.

Quarto tempo

0.00 Rigore per la Rari, occasionissima per il pari. Aguirre para su Figlioli, biancorossi che restano a -1 prima degli ultimi 8 minuti.

0.18 Aguirre dice no a Merkulov, Rari che può chiedere la frazione in attacco.

0.45 Recupera ancora la Rari, Nicosia avvia l'azione dei suoi.

1.08 La Rari non trova la conclusione, Barceloneta che può orchestrare una nuova azione offensiva.

1.40 Nicosia chiude l'azione d'attacco ospite, ripartenza biancorossa.

1.58 Gol di Patchaliev, la Rari non molla: biancorossi a -1.

2.25 Il Barceloneta torna a +2 con Perrone.

3.03 Traversa di Merkulov, pallone che balla sulla "linea" di porta ma senza entrare.

3.30 Bustos, in superiorità, trova il gol del nuovo +1 ospite.

4.05 Pallone sott'acqua di Merkulov, Barceloneta che recupera il possesso.

4.18 Aguirre è super su Guidi, ma la Rari rimane in avanti.

4.47 Nicosia nega il gol al Barceloneta e ora nuova occasione per i padroni di casa.

5.22 Guidi!!!! Ha pareggiato la Rari in superiorità numerica!

5.52 Savona recupera il pallone e avanza con la spinta dalla Zanelli.

6.10 Guidi! La Rari fa centro con l'uomo in più, biancorossi a -1.

6.39 Aguirre alza sopra la traversa la bomba di Figlioli, Rari che resta in attacco.

7.03 Figlioli intercetta, riparte la squadra di Angelini.

7.30 Merkulov non trova la porta, riparte la compagine catalana.

8.00 Subito pallone recuperato dalla Rari, a caccia del -1.

Terzo tempo

0.00 Si chiude il secondo tempo, biancorossi a -2. Poco fa ammonito anche il tecnico del Barceloneta Fatovic.

0.06 Gol del portiere del Barceloneta, palombella che supera Nicosia: il portiere del Savona era fuori dai pali per coprire un eventuale assist per il più avanzato degli avversari.

0.18 Aguirre due volte dice no ai biancorossi.

1.04 Tiro fuori misura degli ospiti, deviazione decisiva di un difensore.

1.30 Niente da fare per i padroni di casa, Aguirre recupera.

1.53 Un grande Nicosia tiene invariato il punteggio, biancorossi ora a caccia del pari.

2.24 Savona sfortunato, palo di Erdelyi.

2.51 Barceloneta che colpisce con l'uomo in più, Sanahuja batte Nicosia.

3.18 Gullotta! Il talento di Catania questa volta trova il bersaglio, pareggio Rari!

3.54 Rigore per il Barceloneta, Angelini è una furia e viene ammonito. Vigvari non perdona, nuovo vantaggio ospite.

4.26 Ancora Patchaliev!!! La Rari lotta su ogni pallone con rabbia, arriva il pareggio dalla distanza. In precedenza negato il gol a Gullotta da un grande intervento di Aguirre.

5.26 Sorpasso Barceloneta con l'uomo in più, gol di Burian.

5.50 Non c'è un attimo di tregua: ripartenza sciupata dal Barceloneta per una imcomprensione, Rari al tiro ma l'estremo difensore ospite dice no.

6.54 Pareggio del Barceloneta, a segno Vigvari.

7.07 Aveva recuperato il possesso la Rari, ma senza riuscire a concludere.

8.00 Primo pallone del Barceloneta, che va a caccia del pareggio.

Secondo tempo

0.00 Patchaliev da lontanissimo costringe agli straordinari Aguirre, con la parata del portiere ospite si chiude un primo tempo vibrante. Fin qui sei espulsioni della Rari contro quattro dei catalani.

0.26 Fallo in attacco, Barceloneta potrebbe chiudere in avanti ma non ne approfitta.

0.32 Gran parata Aguirre su Rizzo, biancorossi che possono giocare ancora d'attacco.

1.03 Gran chiusura di Erdelyi, biancorossi che evitano pericoli e ripartono.

1.27 Patchaliev! Il Savona fa girare la sfera, aspetta fino allo scadere del tempo e poi colpisce con il numero 11: è 3-2!

2.10 Partita nervosa, a farne le spese un giocatore spagnolo uscito sanguinante. Non cambia per ora il risultato.

3.52 Biancorossi imprecisi in avanti, Barceloneta ne approfitta e conquista il rigore che Granados non sbaglia: è 2-2.

4.50 Figlioli ci prova da lontano, pallone alto.

5.11 Vigvari, rete del Barceloneta che accorcia lo svantaggio.

5.48 Bruniiiii, 2-0 Rari! La Zanelli è una bolgia!

6.31 Traversa di Figlioli, la Rari è partita benissimo.

6.56 Doppio super intervento di Nicosia che mantiene inviolata la sua porta.

7.33 Subito biancorossi in vantaggio, rigore conquistato da Guidi e trasformato da Figlioli.

8.00 Inizia la supersfida della "Zanelli", il primo pallone è della Rari.

Primo tempo

Archiviata la Coppa Italia con il secondo posto dietro alla Pro Recco, per la Rari Nantes Savona è già tempo di Champions League. Tra le mura amiche della "Zanelli", la squadra allenata da Alberto Angelini affronta gli spagnoli dello Zodiac CNA Barceloneta nella terza giornata del Gruppo B dei Quarti di Finale.

Un match quasi decisivo per la corsa alla Final 4 di Malta: entrambe le squadre infatti sono in lotta per il secondo posto nel girone, uno dei due che valgono la qualificazione, alle spalle del fortissimo e imprendibile Ferencvaros.

Se la buona notizia per i biancorossi è il ritorno di Pietro Figlioli dopo due turni di squalifica, non manca però quella negativa: il tecnico Angelini deve fare a meno di Luca Damonte, il numero 3 savonese si è infortunato al gomito sinistro nella semifinale di Coppa Italia contro Brescia e gli esami hanno evidenziato una lesione muscolare. Il giocatore sarà costretto a uno stop di 2-3 settimane, una perdita pesante già avvertita nella finale persa contro la Pro Recco.

Il Barceloneta è una delle squadre più forti della Champions League e può contare su un nucleo composto in gran parte dai campioni d'Europa della nazionale spagnola. Il tecnico croato Elvis Fatovic può vantare talenti di altissimo livello come Alvaro Granados, Felipe Perrone e l’ungherese Vince Vigvari. Inoltre, la squadra ha dimostrato un potenziale offensivo devastante, segnando ben 100 gol in sei partite nella fase a gironi precedente ai quarti.

Andiamo a conoscere gli schieramenti delle due squadre:

BPER RARI NANTES SAVONA: Nicosia, Rocchi, Vavic, Figlioli, Occhione, Rizzo, Merkulov, Bruni, Erdelyi, Guidi, Patchaliev, Gullotta, Da Rold. Allenatore: Alberto Angelini.

ZODIAC CNA BARCELONETA: Aguirre, Famera, Granados, Munarriz, Sanahuja, Vigvari, Valls, Burian, Gomila, Perrone, Biel, Bustos, Porter.

Allenatore: Elvis Fatovic.