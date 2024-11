Calcio, Promozione. Finale e Ceriale si dividono la posta in palio, a Molina risponde il rigore di Piu nella ripresa

FINALE - CERIALE 0-1 (Molina 19', Piu rig. 57')

FINISCE QUA

50' Palumbo se lo mangia, dopo una bella sponda il tiro bloccato dal portiere

49' giallo a Melegazzi

47' PIU! Respinge Mondino da posizione defilata il tiro dall'interno dell'area, assedio Finale

45' cinque di recupero. Piu manda alto, tiro a giro.

43' incertezza difensiva che rischia nuovamente di costare cara al Finale, Gayubo manda a lato di testa

42' pestone a Melegazzi, giallo per Piu

40' Nazarenko - Brollo V. nel Finale. Ultimi minuti di spinta per i giallorossi

37' Beluffi - Pescio negli ospiti

35' palla di Piu sulla destra per Renda, l'esterno entra in area ma non riesce a scaricare bene, blocca Mondino

30' si riprende ora, dopo i soccorsi per entrambi i giocatori

28' FALLACCIO SU UNA PALLA LUNGA BASSA, GAYUBO VA IN SCIVOLATA E CENTRA MARTINETTI, SOLO GIALLO PER L'ATTACCANTE BIANCOBLU

26' ROSSO DIRETTO A SECCO! Dopo un contatto tra Brollo V. e Melegazzi, un braccio largo, si scatena un parapiglia con Secco che spinge a terra Brollo, rosso immediato da parte di Miraglia. Ammonito poi un componente della panchina di casa

24' Palumbo - Brollo G. nel Finale

23' GAYUBO! Incredibile il tentativo debole a pochi passi da Martinetti con il portiere di casa sdraiato praticamente

22' Melegazzi - Molina negli ospiti

21' sbaglia il rinvio Mondino, controllo e tiro di Piu e conclusione largamente fuori dallo specchio, decisione affrettata del numero dieci

18' ammoniti sia Brollo V. che Giguet per due interventi in pochi secondi, il primo lasciato andare per la regola del vantaggio su Secco

16' ammonito anche Pescio, in ritardo su Piu

15' prova a riaffacciarsi in avanti il Ceriale con il tiro da fuori di Pescio, conclusione che non trova lo specchio

13' ammonito Agate

12' PIU SPIAZZA MONDINO: 1-1 AL BOREL

11' RIGORE FINALE! INTERVENTO IRREGOLARE DI GENDUSO SU BROLLO G.!

9' dentro Gayubo per Kacellari nel Ceriale

7' spallata vigorosa di Brollo V. su Kacellari, rientrato comunque con buon piglio il Finale, sulla falsa riga della ripresa. Si va a scaldare anche Palumbo, non tante le alternative in panchina per Brignoli a livello offensivo

2' subito un guizzo dei padroni di casa con il suggerimento di Renda per Brollo G., che calcia male, si riparte da Mondino

16:03 ripartiti

Renda al posto di Cafarotti nei giallorossi

SECONDO TEMPO

46' finisce qua la prima frazione. Ha preso un po' di coraggio il Finale negli ultimi minuti, lo testimoniano anche i piu errori del Ceriale in uscita, bisogna continuare su questa strada se si vuol far male al Ceriale

45' Ballone da fuori alto sopra la traversa, un minuto di recupero assegnato

37' ancora una punizione dalla quale il Finale riesce a rendersi pericoloso, palla di Cafarotti sul secondo palo, all'appuntamento arriva Giguet che schiaccia, respinge Mondino

34' esce troppo facilmente il Ceriale da dietro, c'è da sistemare la pressione dei giallorossi

33' in maniera un po' fortunata arriva il pallone a Pescio che sulla sinistra può calciare, Martinetti respinge

32' innervosito Brignoli, sia con la squadra che con il primo assistente, che spesso ha richiamato il tecnico

31' la sta gestendo bene il Ceriale, pressione dei padroni di casa non efficace in diversi frangenti e i biancoblu rimangono lucidi

30' palla inattiva giallorossa, traversone che arriva sul secondo palo dove Vittorio Brollo stacca, colpo non potente, blocca Mondino

25' Piu conquista un corner dopo un recupero palla. Battuta corta poi lo scarico verso Cafarotti, traversone facile preda di Mondino

20' piove sul bagnato in casa giallorossa, esce Scalia e dentro Shpuza

19' INCOMPRESIONE FATALE DEL FINALE TRA PASTORINO E MARTINETTI SULLA PALLA DI GAGLIANO, IL PORTIERE ESCE IN RITARDO E MOLINA ARRIVA A METTERCI LO ZAMPINO

17' recupera palla il Finale, poi Piu prova la botta, conclusione respinta in corner

15' poco da segnalare, qualche lancio da entrambe le parti, ma pallone che scivola sul fondo

7' gran palla di Gagliano per Pescio, l'attaccante viene anticipato da Martinetti che blocca la sfera

qualche cambio in piu nel Finale rispetto a mercoledi, diverse conferme nel Ceriale, come Mondino, Prudente, Pescio e Gagliano

15:03 via!

PRIMO TEMPO

Formazioni

FINALE: Martinetti, Caligaris, Brollo V., Scalia, Giguet, Pastorino, Agate, Ballone, Brollo G., Piu, Cafarotti

A disposizione: Acojocaritei, Nazarenko, Arzarello, Shpuza, Ramadhi, Mallarino, Palumbo, Renda, Capocelli

Allenatore: Brignoli

CERIALE: Mondino, Prudente E., Giudice, Gagliano, Andretto E., Genduso, Molina, Vignola, Pescio, Secco, Kacellari

A disposizione: Vinci, Andretto L., Cortesi, Prudente G., Melegazzi, Beluffi L., Gualberti, Gayubo, Gloria

Allenatore: Mambrin

Arbitro: Tommaso Miraglia (Imperia)

Assistenti: Fabio Fioriello (Imperia) - Simone Dinapoli (Savona)