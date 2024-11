Calcio, Speranza. Con la Vadese tornano i tre punti per Girgenti: "Non siamo dove vorremmo essere, ci è mancata qualità" (VIDEO)

I gol di Crocetta e Greco hanno permesso allo Speranza di archiviare un epriodo davvero non facile per i rossoverdi. Mister Girgenti non ha cercato alibi o scuse per un inizio di stagione sotto le aspettative: i rossoverdi dovranno continuare a tenere i giri del motore alti per risalire in fretta una graduatoria deficitaria rispetto alle attese.