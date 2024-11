Rari Nantes Savona. Lunedì di festa al Priamar, il nuoto artistico festeggia il ventesimo scudetto

Grande Festa Scudetto per la BPER Rari Nantes Savona che domani, lunedì 25 novembre, alle ore 17,00 nella Sala della Sibilla al Priamar di Savona, celebrerà la conquista del suo 20° Scudetto che regala alla Rari la seconda stella.

La cerimonia sarà aperta a tutta la cittadinanza che è invitata a partecipare ed a celebrare le campionesse biancorosse. Nel corso dell'evento saranno festeggiate anche le atlete del passato che hanno reso grande la Rari fino alle atlete Azzurre che hanno partecipato alle Olimpiadi di Parigi.

Sono giorni importanti per la Rari Nantes Savona che sabato scorso è stata insignita della Stella d'Oro al Merito Sportivo e domani festeggerà l'ennesimo titolo tricolore.

La Rari ha vinto con un totale di 630 punti conquistati nei vari campionati assoluti e giovanili. Un successo, quindi, di tutte le atlete e di tutti i tecnici che compongono il sodalizio savonese. Al secondo posto molto distaccate con 460 punti il Sincro Seregno, mentre al terzo posto si è classificato il Montebelluna Nuoto con 430 punti. Chiudono al nono posto, con soli 335 punti, le campionesse uscenti del Busto Nuoto, che lo scorso anno, complice un regolamento che penalizza chi non ha atleti maschi in tutte le categorie, erano riuscite ad interrompere la serie di 16 Scudetti consecutivi del Savona.

Ma questa è acqua passata.

Ora è il momento di festeggiare il ritorno a Savona dello Scudetto che premia il grande lavoro svolto dalla Rari Nantes, un lavoro che è già ricominciato per preparare i futuri successi.