Vela. Anche la Gallinara entra negli itinerari della "Regata delle Isole"

Dal 11 al 13 settembre 2025 il mare di Imperia tornerà protagonista con la “Regata delle Isole”, manifestazione velica promossa dal Porto Maurizio Yacht Club. Un appuntamento pensato non solo per gli amanti della vela agonistica, ma anche per equipaggi familiari e appassionati in cerca di un’ultima esperienza in mare prima dell’autunno.

Il format prevede tre percorsi differenziati, con rotte che si spingono fino alla Corsica e all’Arcipelago Toscano: 30 miglia fino all’isola Gallinara, 160 miglia fino allo scoglio della Giraglia e, per i Mini 6.50, 220 miglia passando per l’isola della Gorgona.

La partecipazione sarà aperta a un ampio ventaglio di imbarcazioni: dalle Vele d’Epoca alle barche di Classe Libera e Gran Crociera, fino a quelle stazzate IRC e ORC, sia in doppio sia con equipaggio completo. Non mancherà una categoria dedicata ai Mini 6.50, che affronteranno il percorso più lungo e tecnico.

Con l’obiettivo di chiudere la stagione velica in un clima disteso e festoso, la manifestazione si propone anche come evento per le famiglie e per chi vive il mare in modo condiviso. Le iscrizioni resteranno aperte fino al 30 agosto.