Vela, R5500. Un oro e un bronzo per il "San Bart" ai Campionati Italiani Under 20

Si sono disputati dal 18 al 20 luglio a Follonica i Campionati Italiani 2025 della classe RS500: tre giorni di regate con condizioni meteo variabili e a tratti molto impegnative, in particolare nella giornata di domenica, durante la quale gli equipaggi hanno dovuto misurarsi con venti tra i quindici e i diciotto nodi.

Grande soddisfazione per il team del Club Nautico di San Bartolomeo al Mare, guidato dai coach Luigi Rognoni e Marina Gregoratto: dopo un’ottima serie di regate e nonostante qualche errore di cui certamente faranno tesoro, Matteo Carissoni ed Edoardo Novaro hanno meritatamente conquistato il titolo italiano Under 20 e la medaglia d’argento nella classifica generale, a una manciata di punti dai primi, l’equipaggio di casa composto da Gabriele Corsi e Giulia Galletti.

Le gioie per il Sanbàrt sono poi proseguite con il bronzo Under 20 centrato da Federico Bastini e Carlotta Traverso che, dopo un inizio incerto, hanno messo in acqua grinta e motivazione, migliorando la loro classifica fino a conquistare il quarto posto della classifica generale e compiendo un altro passo nel loro percorso di maturazione.

“Un fine settimana a dir poco entusiasmante” afferma Enrico Solaro, Direttore sportivo del Sanbàrt, che aggiunge: “siamo davvero felici della crescita dei nostri atleti e siamo certi che questi ragazzi sapranno essere un ottimo esempio per i giovanissimi della nostra scuola vela”.

Gli impegni della squadra RS 500 del Sanbàrt proseguiranno con la partecipazione al Campionato Mondiale che si terrà sempre a Follonica all’inizio del mese di agosto.