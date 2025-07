Due atleti del Circolo Velico Ventimigliese ammessi alla 'Coppa del Presidente' cadetti per la classe Optimist

Due componenti della squadra del Circolo Velico Ventimigliese sono stati ammessi alla 'Coppa del Presidente' Cadetti per la classe Optimist, una delle regate nazionali più importanti a livello giovanile. A Crotone andranno Bruno Gandelli e Giulietta Vogler per un risultato figlio di un grande lavoro svolto dall’allenatore Alessio Lorenzi, tutta la squadra Optimist, compresi i genitori in prima linea.

Da sempre, il Circolo Velico Ventimigliese si è impegnato con grandi sforzi per garantire e sostenere le squadre agonistiche, svolgendo regate internazionali (mondiali ed europei compresi) e nazionali anche molto lontane, come la 'Coppa del Presidente' che, appunto, si svolgerà in Calabria dal 26 al 30 luglio.