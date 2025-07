Vela. Un titolo mondiale arriva in Liguria, Federico Bergamasco è campione mondiale overall e under 21 nella classe Waszp

A Weymouth il genovese Federico Bergamasco è campione mondiale nella classe WASZP overall. L'atleta del Waterfront Sailing Club Genova e del Team Dry Laps, allenato da Simone Malagugini, termina le regate di venerdì sera con tre punti di vantaggio sullo spagnolo Pablo Astiazaran e può così festeggiare, a un anno di distanza dal bronzo iridato raggiunto sempre congiuntamente al titolo iridato Under 21. Anche il triestino Federico Andrian, tesserato Waterfront Sailing Club Genova, festeggia nella classe 6.9.



Ben 214 i contendenti per l'alloro mondiale tra i WASZP. Condizioni meteomarine molto impegnative, soprattutto all'inizio con vento di intensità superiore ai 20 nodi e clima rigido, con tre batterie da piu' di settanta barche per la classe regina ed un'ulteriore batteria di una ventina di scafi ad affollare le acque del golfo inglese



Subito sul pezzo Andrian, nonostante la buona partenza di Riccardo Bille': sono necessarie due giornate per mettersi al comando della classe maschile ma alla fine la spunta con grande mestiere.



Per Bergamasco, ottimi parziali con quattro primi, tre secondi ed un quinto. Lo spagnolo Pablo Astiazaran non molla la presa fino all'ultima boa e, nonostante giorno 3 e giorno 4 siano stati ancora favorevoli a Federico, lo spagnolo ci prova fino alla fine. Nove punti di vantaggio per il genovese alla vigilia dell'ultima giornata, quando l'atleta del Team Dry Laps incappa in due alghe che, in prova 13, frenano la sua corsa. Tre punti recuperati da Astiazaran, un altro rosicchiato in prova 14. Grande battaglia anche in prova 15 e 16, quando dopo una partenza ripetuta tre volte Bergamasco riesce a chiudere al nono posto, con lo spagnolo quarto, e a esultare per il titolo mondiale over all e under 21.

Lo strapotere del team Drylaps nel mondo dei WASPZ , unitamente al connubio con Waterfront Sailing Club Genova, regala a Genova un titolo mondiale 6.9 men, un titolo mondiale under 21 ed un titolo mondiale over all. Al team Drylaps, va anche il titolo modiale over 30 con l'inossidabile Enzio Savoini.