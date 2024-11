Calcio. Il Pietra Ligure stecca di nuovo, la vetta scivola a dieci punti

Mister Matteo Cocco dopo la vittoria di Coppa contro l'Arenzano era stato chiaro: alla Sciorba, contro l'Athletic erano richiesti attenzione e la giusta mentalità per riuscire a spuntarla sulla squadra di Mariani.

Di fatto la risposta è stata opposta, con tre reti incassate nel giro di poco più di mezz'ora (di cui la prima sugli sviluppi di rimessa laterale).

Eppure rispetto alla passata stagione il bottino in classifica è addirittura positivo, senza dimenticare la finale di Coppa Italia a portata di mano.

Il tecnico biancoceleste qualche settimana fa aveva ribadito il freno psicologico di un gruppo che si è imposto di dover competere per la vittoria del campionato, obiettivo che per i ritmi che sta imponendo in vetta il Rivasamba sembra già tramontato a fine novembre.

L'anno scorso, proprio al termine del girone di andata, arrivò la svolta con il successo di Voltri, crocevia di una squadra che ha saputo rinnovarsi per spirito e tenacia fino a contendere alla Cairese l'accesso alla finale playoff.

Ripetere quell'alchimia non è impossibile, ma al netto del recupero degli infortunati servirà capire come reagirà il gruppo pietrese dopo un'estate trascorsa auspicando a una stagione al vertice. Il primo impatto è stato fallito, ora sta al Pietra trovare la chiave per non alzare bandiera bianca a un mese dal Natale.



ATHLETIC CLUB - PIETRA LIGURE 3-1

Marcatori: 9’ Di Pietro L., 33’ Ilardo, 37’ Pagano, 58’ Lufi



Athletic: Bartoletti, Ilardo (89’ Ninivaggi), Dona rini, Di Pietro L., Lembo (76’ Caramello), Martino, Colla, Gaspari, Petracca Lepera, Pagano, Maura.

Allenatore: Mariani



Pietra Ligure: Vernice, Gasco, Pili, Sancinito, Lufi (63’ Odasso), Guardone (71’ Giraudo), Dominici (65’ Gibertini), Rovere, Faedo, Aicardi, Franco.

Allenatore: Cocco



Arbitro: Donati di Chiavari