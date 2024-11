Calcio, Pontelungo. La prima sconfitta non scalfisce Breeuwer: "I festeggiamenti della Sestrese testimoniano la nostra crescita"

Si è fermata tra le mura verdestellate la cavalcata del Pontelungo: la squadra di mister Fabio Zanardini è stata infatti sconfitta dalla Sestrese, interrompendo la serie di nove risultati utili consecutivi in stagione.

Una vittoria che la squadra di Valmati ha festeggiato a dovere dopo il triplice fischio finale, come conferma il portiere granata Luca Breeuwer:

"Perdere una partita ci sta, soprattutto contro una delle squadre con la rosa più attrezzata dell'intero girone A. Per noi è stata un'enorme soddisfazione vedere come hanno esultato al termine della partita, soprattutto per il percorso che siamo riusciti a intraprendere nell'arco degli ultimi anni.

Sono a Pontelungo - spiega Breeuwer - ormai da diverse stagione e la crescita che l'intera società ha saputo compiere è stata veramente importante. La strutturazione del Settore Giovanile è stata inoltre una vera svolta, arrivare al Riva e vedere così tanti bimbi in campo è una gioia per ogni appassionato di calcio.

La prossima partita? Il Millesimo è forte e sarà una gara a dir poco rognosa. Da parte nostra c'è la volontà e la consapevolezza di voler provare a rimanere lassù: anche noi abbiamo le nostre carte da giocarci a livello di organico, ma in un campionato così equilibrato non dovremo mai calare il nostro livello di attenzione".