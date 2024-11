Volley. Serie D maschile, l’Anselmo Carcare rimonta e batte al tie-break l'Imperia

Il fine settimana pallavolistico dell’Imperia Volley Basko si è concluso con due sfide tiratissime, entrambe decise al tie-break. Le ragazze escono vincitrici dal derby contro la Corradini Home, mentre i ragazzi subiscono una rimonta contro l’Anselmo Carcare.

Domenica sera, palestra Ruffini di Taggia. Le ragazze di Federico Spanò affrontano le tabiesi della Corradini Home in un derby che si rivela una battaglia su tutti i fronti. Il match inizia in salita: le padrone di casa partono fortissimo e chiudono il primo set 25-17. Con Matilde Gresia a guidare le compagne, il secondo parziale si trasforma: 25-14 e punteggio in parità.

Il terzo set torna a sorridere alle armesi, che sfruttano una serie di disattenzioni delle imperiesi e chiudono sul 25-21. Nel quarto set, le ragazze di Spanò ritrovano concentrazione e determinazione, riportando tutto in equilibrio con un altro 25-21. Si arriva al tie-break. Punto su punto fino al 5-5, quando il servizio incisivo di Alice Paciello rompe l’equilibrio. Le imperiesi cambiano campo sull’8-5 e, senza voltarsi indietro, chiudono il set decisivo 15-12. Vittoria sofferta ma meritata Prossimo impegno sabato 30 novembre alle 21.00, al Palazzetto dello Sport di Imperia, contro il Sant' Antonio.

La sfida tra i ragazzi dell’Imperia Volley e i valbormidesi dell’Anselmo Carcare mette in scena un duello tra le capolista del girone A della Serie D maschile. Partita dai due volti, che lascia agli imperiesi un gusto amaro. Il primo set è un monologo. L’Imperia Volley domina in ogni fondamentale e chiude con un autoritario 25-14. Il secondo set segue lo stesso copione: i ragazzi di Roberto Gavi e Massimiliano Niggi si impongono 25-16.

Ma nel terzo set cambia. Gli avversari trovano energie nuove e approfittano di un calo di attenzione degli imperiesi. Carcare accorcia le distanze (25-20) e, nel quarto set, ribalta l’inerzia della gara con 25-18. Si arriva al tie-break. Questa volta, però, a spuntarla sono i valbormidesi. Sfruttando l’entusiasmo della rimonta, partono forti e mettono subito distanza: 15-10 il risultato finale, con i ragazzi dell’Imperia Volley costretti a rimandare l’appuntamento con la vetta. Torneranno in campo domenica 1° dicembre alle 20.00, in trasferta a Ge-Voltri contro il S. Antonio.