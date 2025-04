Pallavolo: doppia sconfitta per le formazioni della Grafiche Amadeo in un fine settimana da dimenticare

Weekend da dimenticare, quello appena trascorso per le squadre della Grafiche Amadeo, nei due campionati di volley regionali.

I ragazzi cadono per 3-0 contro la Fas Albissola (25-22, 25-18 e 25-23 ), in una partita vivace nella quale gli albissolesi, primi in classifica, nei momenti cruciali sono stati più attenti senza commettere errori ed hanno imposto il proprio gioco. La Grafiche Amadeo mantiene il terzo posto in classifica, mentre la Fas Albissola è proiettata alla conquista del campionato con la promozione in Serie B.

Stessa sorte per le ragazze che, nella lunga trasferta a Ceparana contro il Volley Futura, hanno perso per 3-0 (25-23, 25-20 e 25-12). La formazione matuziana mantiene il 5° posto in classifica.