Calcio, Ceriale. L'ex Molina riprende il Finale al Borel: "Un campo difficile in cui far punti. L'esultanza è dedicata a chi segue le mie partite da lassù"

Al Borel la nostra Prima Squadra era riuscita a trovare il gol del vantaggio nel primo tempo. Poi nella ripresa è arrivato il calcio di rigore trasformato da Piu che ha fissato il risultato sul definitivo 1-1.

A segnare la rete biancoblù è stato Edward Molina: “La partita di domenica è stata una partita molto combattuta. Noi al primo tempo abbiamo messo in campo la nostra identità, quello che ci chiedono i mister di fare durante la settimana. Invece nel secondo tempo ci è girato a sfavore qualche episodio. Dopo il loro pareggio siamo rimasti in dieci e quello ci ha condizionato. Però siamo stati molto bravi a rimanere compatti e, anche se abbiamo subito negli ultimi quindici minuti, abbiamo avuto l’occasione per chiudere la partita. Va bene lo stesso dai, non è mai facile fare punti al Borel“.

“Avevo intuito che il difensore l’avrebbe passata al portiere e mi sono avventato subito. Lì mi sono trovato a tu per col portiere e l’ho piazzata – spiega Molina -. Mi sono trovato travolto dai compagni, è stato un momento molto bello. L’esultanza? Ho fatto un gesto che ha un significato particolare per me, per una persona che segue tutte le mie partite da lassù. Volevo già farlo mercoledì, ma purtroppo non ho avuto la possibilità di fare gol. Ce l’ho avuta domenica e sono contento”.

La settimana scorsa, tra i tanti impegni ravvicinati, è stata molto impegnativa: “Affrontare il Millesimo e due volte il Finale non è facile. Abbiamo lavorato serenamente, senza pressioni allenandoci a mille all’ora come facciamo sempre. Domenica arriva il Legino che è una squadra molto tosta: prepareremo questa importante partita come al solito, dando sempre il massimo in allenamento, migliorando in ogni aspetto seguendo tutti i consigli dei mister”.

L’impatto con l’ambiente cerialese è stato buono sin dal suo arrivo: “Mi sono trovato bene fin dall’inizio con lo staff, che non ci fa mai mancare nulla, e soprattutto con i compagni perché ci troviamo davvero bene sia all’interno dello spogliatoio sia all’esterno. Cosa mi ha convinto a scegliere il Ceriale? Il progetto e la positività che sentivo, e sento, in questo ambiente. Quest’anno vorrei aiutare la squadra con prestazioni e gol“.