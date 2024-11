Calcio, Seconda Categoria B. La cinquina sul Murialdo vale il primato solitario per la Virtus Don Bosco (VIDEO)

Messe in cantiere le prime cinque giornate del girone B di Seconda Categoria, la graduatoria inizia ad avere caratteristiche più solide rispetto alle passate settimane.

Chi svetta davanti a tutti è la Virtus Don Bosco, con otto punti nel proprio carniere. La classifica resta ovviamente cortissima, ma per i varazzini è comunque una bella soddisfazione guardare tutti i propri avversari dall'altro verso il basso.

Contro il Murialdo la vittoria è stata larga e tutta in rimonta dopo la doppietta ospite di Kardija.

Subito dopo la squadra di Ponte si è scatenata, grazue alla tripletta di Sicari e ai rigori trasformati da N. Fazio e Cozzi.

A seguire la sintesi e il tabellino:





VIRTUS DON BOSCO - MURIALDO 5-2

Marcatori: 5’ e 12’ Kadrija, 13’ e 22’ Sicari, 48’ Fazio N. (Rig.), 62’ Sicari, 87’ Cozzi (Rig.).



Virtus Don Bosco: Berlanzoli, Rebagliati (46’ Giusto), Siri M., Dondo, Siri R., Mordeglia, Calabria, Cozzi, Fazio A., Sicari, Fazio N. (85’ Cerruti).

Allenatore: Ponte C.



Murialdo: Odella, Curcuianu, Zucchino, Icardo L., Scavino (76’ Ragno), Stegaru S., Decastelli (48’ Nari), Bagnasco, Loi, Franco, Kadrija.

Allenatore: Bagnasco



Arbitro: Ouihyan di Albenga.