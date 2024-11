Giudice Sportivo, Serie D: multate Chieri e Varese, tre giornate per Mencagli, due ad Heatley

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO SERIE D

GARE DEL 24/11/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL 24/11/2024

AMMENDA

Euro 1.500,00 CHIERI

Per avere, un soggetto non identificato ma chiaramente riconducibile alla società, al termine della gara lanciato sputi dal recinto di

gioco all’indirizzo di un A.A. senza tuttavia colpirlo nonchè rivolto proteste nei confronti degli Ufficiali di gara.

Euro 200,00 CITTA DI VARESE S.R.L.

Per mancanza di acqua calda nello spogliatoio riservato alla Terna Arbitrale.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO FINO AL 26/ 1/2025

TETI FRANCESCO

(DERTHONA FBC 1908 A.S.D.)

Per avere rivolto espressione offensiva all'indirizzo della Terna Arbitrale. ( R AA )

ALLENATORI:

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

LUNARDON MANUEL TOMMASO (GOZZANO S.S.D.AR.L.)

GIOCATORI:

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

MENCAGLI MATTIA

(DERTHONA FBC 1908 A.S.D.)

Per avere colpito, a gioco fermo, con le mani un calciatore avversario sul petto facendolo cadere a terra. ( R AA )

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

FLORES HEATLEY KAYRO STANLEY

(FOSSANO CALCIO SSD A R.L.)

Per avere, a gioco in svolgimento, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto. ( R AA )

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

LAROTONDA DIEGO (SANREMESE CALCIO SSD A RL)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

GUBELLINI MATTEO (CITTA DI VARESE S.R.L.)

COSTANTINI NICHOLAS (IMPERIA CALCIO SRL)

BUSSAGLIA ANDREA (VADO 1913 A.S.D.)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

FISSORE MATTEO (DERTHONA FBC 1908 A.S.D.)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MONZA EDOARDO (AVC VOGHERESE 1919)

BRUNOD MANUEL (BORGARO NOBIS 1965)

SASSI ANDRE LEON (CHISOLA CALCIO)

SELIMI SAURO (FEZZANESE)