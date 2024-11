Volley. Il punto su tutti i campionati liguri maschili e femminili in Serie C e Serie D

Iniziamo dalla serie serie C femminile dove volano Cogovalle e Hotel Villa Levi Golfo Diana seguite ad un punto dalla Normac. Queste tre squadre sembrano lanciate verso una lotta serratissima per la promozione. Ad inseguire ci sono altre tre squadre che stanno sorprendendo e cioè la Pallavolo Futura Ceparana che supera nettamente la Wonder Normac VGP, la Grafiche Amadeo RVS Sanremo che recupererà mercoledì la sua gara con l’Admo Volley ed infine la Ligurmar Acli Santa Sabina che compie l’impresa della giornata andando a vincere sul campo della Iad Med Immobiliare Volare Volley recuperando da due set sotto. Vince infine il Tigullio Sport Team sull’Albisola Pallavolo.

Continua il dominio in serie C maschile della Grafiche Amadeo RVS Sanremoche passa anche a Genova con il Movimento Ragazzi Santa Sabina e rimane al comando seguita a tre punti dal Sabazia Ecosavona Pallavolo(vittorioso sull’ Admo Volley) e dalla Colombo Progetto Voltri che supera in trasferta il Sant’Antonio. Vincono anche FAS Albisola Pallavolo (contro il VDM Mulattieri) e il VT Finale (contro Colombo Infissi Molinari). Ha riposato il VBC Savona.

In serie D maschile girone A vince ancora l’Anselmo Carcare in trasferta (al tie-break in rimonta) con l’altra capolista Imperia Volley Basko e rimane solitario al comando e imbattuto. Vittorie per Albisola Pallavolo, Sant’Antonio e Colombo Farmacia Ghersi.

In serie D maschile girone B cade in casa il Cus Genova con il Futura Avis Bertoni e viene superato al comando dall’Acli Santa Sabina che supera il VDM La Spezia Steel. Sconfitto anche l’ADC Villaggio Volley in casa dell’Admo Volley. Devono recuperare la gara il PSM Rapallo e il Volley Colombiera Ameglia Project.

Nella D femminile Girone A (ponente ligure) al comando sale il Celle Varazze Volley seguito a una lunghezza dal Quiliano Volley (che cade a Carcare) e da Sabazia Ecosavona, Acqua Calizzano Carcare e Finalmaremola che devono però recuperare una gara. Sugli scudi anche le ragazze della Grifo Finance Volare Pegli 2000 e quelle dell’Imperia Volley Basko e del Cogovalle Fucsia.

In serie D femminile girone B (levante ligure) si staccano decisamente Raimbow Volley La Spezia (a punteggio pieno) e il Volley Colombiera Ameglia Project che segue a un punto. VDM Santo Stefano Magra e Normac AVB si contendono il terzo posto nonostante la sconfitta, mentre vincono infine Volleyscrivia, Cus Genova, Pallavolo Carasco e Cogovalle Tsunami.