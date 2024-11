Chiara Vincis è pronta a una nuova sfida. Sabato la sfida in Francia per il titolo europeo Savate Pro

La campionessa mondiale in carica di Savate, Chiara Vincis, è pronta per una nuova sfida. La talentuosa atleta savonese è stata selezionata per disputare la cintura del titolo Europeo di Savate Pro, riservata esclusivamente al livello professionistico.

L'appuntamento è fissato per sabato 30 novembre a La Motte-Servolex, in Francia, in occasione di un galà organizzato con grande maestria da Marciano la Légende.

Chiara troverà di fronte a sé un'avversaria di altissimo livello: la francese Maurine Atef, anch'essa detentrice di un titolo mondiale di Savate, ma in una categoria di peso superiore. La Atef, nota per il suo straordinario palmarès, ha affrontato e sconfitto alcune delle migliori atlete della Savate internazionale, rendendola una delle avversarie più temibili della scena.