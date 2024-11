Pallanuoto. Trieste, Olympiacos e Posillipo: tour de force per la Rari Nantes Savona, Guidi recuperato

La Rari Nantes Savona si prepara ad affrontare un miniciclo fortemente impegnativo, con tre impegni di alto livello concentrati in poco più di una settimana.

I biancorossi di Alberto Angelini, in Serie A1 attualmente terzi in classifica con 18 punti, sono reduci dalla netta vittoria esterna a Catania e ora guardano al prossimo appuntamento contro il Trieste, valido per l'8ª giornata di campionato. Il match, previsto per venerdì alle ore 19.00, si preannuncia insidioso: la formazione triestina occupa la sesta posizione con 10 punti e promette battaglia in casa.

Archiviato il confronto di Trieste, la Rari tornerà in vasca a Savona martedì 3 dicembre per un’altra sfida di grande importanza. Alle ore 18.00, alla "Zanelli", Nicosia e compagni affronteranno i greci dell'Olympiacos in una gara che deciderà il primato del gruppo D di Champions League. Entrambe le squadre guidano attualmente la classifica del girone con 11 punti, rendendo questo big match un vero e proprio spareggio per la prima piazza del raggruppamento che vede entrambe le compagini già qualificate al turno successivo della massima competizione europea per club.

La settimana intensa si chiuderà sabato 7 dicembre, alle ore 15.00, con un’altra partita casalinga contro il Posillipo. Anche questo incontro sarà fondamentale per mantenere il passo delle prime della classe, la coppia Recco-Brescia, attualmente a quota 21 punti.

Buone notizie arrivano dall’infermeria: dopo il colpo subito nell’ultimo turno di campionato, che aveva fatto temere una rottura del timpano, Guidi è stato sottoposto a una visita di controllo che ha escluso complicazioni. Il giocatore è già tornato ad allenarsi con il gruppo e sarà a disposizione del tecnico Angelini per affrontare l'imminente serie di impegni.