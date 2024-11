Calcio, San Francesco Loano. Colpo di fulmine per Alessio Cargiolli: "Raro trovare un simile entusiasmo, stupito dalle strutture e dal progetto"

Alessio Cargiolli sta iniziando a scoprire Loano un passo alla volta, dopo l'ufficialità del suo passaggio alla San Francesco.

L'attaccante spezzino ha legato il proprio futuro calcistico alla piazza rossoblu, firmando un accordo valido fino al termine del campionato 2025/2026. Un legame importante, ma che non sorprende ascoltando le motivazioni dell'ex punta dell'Albissola.



Alessio, pare che il corteggiamento rossoblu sia stato particolarmente lungo.

"Proprio così. Già prima del mio trasferimento alla Fezzanese la San Francesco mi aveva contattato, purtroppo con i verdi le cose non sono andate come preventivato per diversi motivi, e la società rossoblu è ritornata alla carica. Dico la verità, avevo intenzione di rimanere in Serie D, ma sono riusciti a farmi cambiare idea".



Quali sono stati i fattori determinanti?

"In primis la grande passione che ho percepito da parte della dirigenza, a Loano si vive il calcio in maniera viscerale e al giorno d'oggi non è affatto scontato. Poi l'orizzonte del loro progetto, c'è la volontà di far bene nel corso dei prossimi anni, motivo per cui siamo riusciti a trovare un accordo fino al 2026. La struttura poi è di primo livello, penso ai campi a disposizione, con l'arrivo imminente del sintetico, oppure alla palestra: in Liguria pochi impianti possono essere paragonati all'Ellena".



La San Francesco ha espressamente bisogno di gol, nel corso della tua carriera non ti ha mai spaventato assumerti delle responsabilità.

"Assolutamente no, per un attaccante è normale dovendo finalizzare il lavoro messo in campo dall'intera squadra. E' una pressione a cui si è abituati, ancor di più quando si arriva in un club che non sta attraversando un periodo brillante. Io farò del mio meglio: com'ero pronto a farlo in Serie D, lo sarò in Eccellenza. Non sono venuto a Loano per svernare, questa società merita di raccogliere le soddisfazioni che si aspetta".